「nana’s green tea」に、キャラメル×ほうじ茶をベースにした「キャラメルアップルパイパフェ」と「キャラメルほうじチャイ」が登場!

また、季節限定・数量限定フードメニューとして、ほっこりあったか冬ごはん「鮭とほうれん草の豆乳チーズリゾット」と「鮭のコーンクリームリゾット」も同時にラインナップされます☆

nana’s green tea「キャラメルほうじチャイ/アップルパイパフェ」

発売日:2024年11月1日(金)〜12月25日(水)

テイクアウト:利用可能 ※店舗により対応できない場合もあるため、詳しくは各店に問合せください

取扱店舗:全国のnana’s green tea69店舗

※一部店舗にて、販売を行っていない場合もあります

スイーツの街“自由が丘”で2001年に誕生した、「新しい日本のカタチ」がコンセプトのカフェブランド「nana’s green tea」

2024年のホリデーシーズンは「nana’s christmas」をテーマにした季節限定メニューが提供されます。

ラインナップはキャラメル×ほうじ茶をベースとした、たっぷりりんごの贅沢パフェ「キャラメルアップルパイパフェ」と、チャイラテベースの体温まるドリンク「キャラメルほうじチャイ」です☆

※ テイクアウト・店内ともに税込価格は同一です

キャラメルほうじチャイ

価格:M 700円(税込)/ L 800円(税込)

たっぷりのスパイス香るチャイラテと、香ばしいほうじ茶が合わさる、ほっこり温まる冬ラテ。

鹿児島県屋久島産の有機栽培紅茶を使用された「nana’s green tea」オリジナルのチャイラテに、スパイスのようにほうじ茶パウダーを加え、ミルク・キャラメルソースと混ぜ合わせています。

ほうじチャイの体温まる味わいに、キャラメルの香ばしい甘さがよく合います。

あたたかいほうじチャイでマシュマロをとろとろ溶かして、洋と和の調和した味わいが楽しめる1杯です☆

※HOTのみ

キャラメルアップルパイパフェ

価格:1,300円(税込)

りんごのコンポートとサクサクのパイに、とろけるバニラアイス。

まるでアップルパイのようなパフェが登場です☆

食感も楽しいキャラメルフレークや、香ばしい甘みのキャラメルソース、パフェを底から支えるつるんとしたほうじ茶ゼリーが、りんごのすがすがしい甘さと相性抜群。

キャラメル×りんご×ほうじ茶でホリデーシーズンを楽しむ、「nana’s green tea」の特別なスイーツです。

同時発売:季節限定のフードメニュー「nana’s food」

販売期間:2024年11月1日 (金)〜 12月27日(金)

テイクアウト:利用不可

季節限定のフードメニューとして、大人も子どもも楽しめる2種の豆乳リゾットが登場!

ほっこりとあったかい冬ごはん「鮭とほうれん草の豆乳チーズリゾット」と「鮭のコーンクリームリゾット」です。

※なくなり次第終了

※ドリンクセット・ランチセット対象メニューです

※スモールサイズの提供はありません

※nana’s green teaでは店舗により提供するメニューが異なります

※一部店舗にて、販売を行っていない場合もあります

鮭とほうれん草の豆乳チーズリゾット

価格:1,300円(税込)

ごろっと鮭にほうれん草、しめじとたっぷりチーズを使った「鮭とほうれん草の豆乳チーズリゾット」

隠し味の味噌でコクをアップした、寒い日にもうれしいクリーミーで濃厚な味わいのあったかご飯です☆

季節限定メニュー用に特別に炊いた玄米入りご飯と、豆乳スープを絡めたチーズリゾットが、ランチやディナーで楽しめます。

鮭のコーンクリームリゾット

価格:1,250円(税込)

たっぷりのコーンと豆乳をあわせ、濃厚なコーンの甘み・旨みを感じるやさしい味わいのコーンクリームリゾット。

ごろっと鮭にほうれん草とチーズが、季節限定メニュー用に特別に炊いた玄米入りご飯と豆乳スープで絡めてあります。

隠し味には、「nana’s green tea」オリジナルの出汁醤油を使用。

和のテイストもプラスしたリゾットは、お子さんから大人までみんなで楽しめる、ほっこりあったか冬ごはんです。

ホリデーシーズンに味わいたい、キャラメル×ほうじ茶のパフェ&ホットドリンク!

nana’s christmasの「キャラメルアップルパイパフェ」と「キャラメルほうじチャイ」と、季節限定のnana’s food「鮭とほうれん草の豆乳チーズリゾット」と「鮭のコーンクリームリゾット」は、全国の「nana’s green tea」にて、2024年11月1日(金)より、期間限定で登場です。

