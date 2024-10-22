¡ÚDeNA¡ÛÈÖÄ¹¥¹¥Þ¥¤¥ëÁ´³«¡ª CSÀ©¤·¤¿»°±º´ÆÆÄ¡Ö¥Á¡¼¥à¤¬¤É¤ó¤É¤ó¤è¤ê°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¡È°ì´ÝÌîµå¡É¤Ë¼ê±þ¤¨
¢¡ ¾Ð´é¤Î»Ø´ø´±
¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Çµð¿Í¤òÅÝ¤·¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿DeNA¤¬»î¹ç¸å¤Ë´î¤Ó¤Î²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º·ãÆ®¤òÀ©¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î»°±º´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤¬¤É¤ó¤É¤ó¤è¤ê1¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤È¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤ëÁª¼ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤¤¤ëÁª¼ê¡¢ ¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë¤¤¤ëÁª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤«¤¬Æ±¤¸Ç®ÎÌ¤Ç¡¢Á´°÷¤ÇÀï¤¨¤Æ¤ë¤Ê¤ÈÆü¡¹´¶¤¸¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆüº¢¤«¤é»Ø¿Ë¤Ë·Ç¤²¤ë¡È°ì´ÝÌîµå¡É¤Ë¶á¤Å¤±¤¿¤³¤È¤¬¾¡°ø¤È¸ø¸À¡£
¡¡¤Þ¤¿¤³¤Á¤é¤âÆüº¢¤«¤é¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢º£¥·¡¼¥º¥óÃæ¡¢°ì½ï¤Ë¶ì¤·¤¤»þ¤âÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢ ¤Þ¤¿Á´¹ñ¤Î±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¿¤Á¤âËÜÅö¤Ë¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢²¶¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤È¡¢¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤òËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤±¤¬¿Í¤¬Â³½Ð¤·¡¢¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ÎÃæ¤ÇÄÏ¤ó¤À¾¡Íø¤Ë¡Ö²ø²æ¿Í¤Ç¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¡¢ËüÁ´¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¤Í¡¢¤½¤³¤òµ¤»ý¤Á¤Ç¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¤Þ¤ÀÂ³¤¯Àï¤¤¤Ë¡Ö¤Þ¤¿²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿ÌÀÆü¤«¤é¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Öº£Æü¤Ï¤³¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹Í¥¾¡¤ò´î¤Ó¤Þ¤¹¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¢¡ »Å»ö¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¥ã¥×¥Æ¥ó
¡¡Â³¤¤¤Æ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤¿ËÒ½¨¸ç¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢ËÜÅö¤ËÌýÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤»î¹ç¤¬Â³¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¶Ïº¹¤Î»î¹ç¤ò¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æº£Æü¤â¾¡¤ÁÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂè°ìÀ¼¡£
¡¡·è¾¡¤Î°ìÂÇ¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÊý¤¿¤Á¤¬ºÇ¾®¼ºÅÀ¤ÇÍÞ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ ¹¶·â¤Ë¹Ô¤¤ä¤¹¤¤Î®¤ì¤ò¤º¤Ã¤Èºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡£º£Æü¤âºÇ¾¯¼ºÅÀ¤ÇÍÞ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢º£Æü¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÂÇ¤Æ¤Æ¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÊý¤¿¤Á¤È¡¢Á´°÷°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤«¤é¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸¬µõ¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¼«¿È½é¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¡Öº£¤ÏËÜÅö¤ËÁ´Á³¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤¿ÌÀÆü¡¢ÌÀ¸åÆü¤Î»þ´Ö¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Þ¤¿µ¤»ý¤Á¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È·è°Õ¤·¤¿¡£
¢¡ ¸µ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤â´î¤Ó
¡¡¸µ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤¿º´Ìî·ÃÂÀ¤Ï¡ÖµîÇ¯¤Ï¹üÀÞ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤Ë½Ð¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£ËÜÅö¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤â¡¢¤Þ¤À¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¤³¤¦¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀï¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦´î¤Ó¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È³ú¤ß¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤Þ¤¿ËÒ¤¬·è¾¡ÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤Ë¡Ö¤â¤¦¤¹¤²¤¨¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ËÍ¤ÎÂÇµå¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«È´¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«µÔµ¤Ì£¤Ë¾Ð¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡Ö1Ç¯ÌÜ¤ÇÆñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»Ñ¤Ï¼þ¤ê¤ÎÁª¼ê¤Ë¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¾ï¤Ë¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ ËÜÅö¤ËÍê¤â¤·¤¯¡¢Î©ÇÉ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¥Ð¥È¥ó¤òÂ÷¤·¤¿¸åÇÚ¤Ë·É°Õ¤òÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö½é¤á¤Æ¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤Î¤Ç¡¢´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤ÈÄºÅÀ¤ò¤«¤±¤¿Àï¤¤¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¢¡ MVP³ÍÆÀ¤ÎÀð¤ÎÍ×¤Î·è°Õ
¡¡¥é¥¹¥È¤ËMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¸ÍÃì¶³¹§¤Ï¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë´ò¤·¤¤¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢1ÈÖ¤Ï¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Å°µ¤«¤é³«Êü¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¡£Î¥Ã¦¤·¤¿»³ËÜÍ´Âç¤Ë¤Ï¡Öº£Ç¯1Ç¯¤ÏÍ´Âç¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢1ÈÖÈà¤¬²ù¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤Î»×¤¤¤â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È·è°Õ¤·¤¿¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö1Ç¯´ÖËèÆü»î¹ç½Ð¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê°ì½ï¤Ë»î¹ç¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤êÆþ¤ì¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃ¯¤â¤¬Ç§¤á¤ë±Æ¤ÎÅØÎÏ¤¬¥â¥Î¤ò¸À¤Ã¤¿¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¹¥¥ê¡¼¥É¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬´èÄ¥¤Ã¤ÆÍ×µáÄÌ¤êÅê¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢µ¤Ç÷¤Èµ¤»ý¤Á¤ÇÅê¤²¤Æ¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡£ËÜÅö¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¿Ô¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½÷Ë¼Ìò¤é¤·¤¤¸¬µõ¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¸þ¤±¡Ö7Ç¯Á°¡¢·Ð¸³¤ò°ì±þ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦º£¤â¥Á¡¼¥à¤Î¿§¤â°ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Åö»þ¤¤¤¿Áª¼ê¤âÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤Þ¤¿¿·¤·¤¤²£ÉÍ¤È¤·¤Æ·Ð¸³¤·¤¿Áª¼ê¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿·¤·¤¤Áª¼ê¤È¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Þ¤¿°ì´Ý¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿ô¾¯¤Ê¤¤¥·¥ê¡¼¥º·Ð¸³¼Ô¤È¤·¤Æ·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¸å¤ÏÁª¼ê¡¢¥³¡¼¥Á¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç¡¢Ìó4000ËÜ¤Î¥Ó¡¼¥ë¤ò³Ý¤±¹ç¤¤¡¢¥×¡¼¥ë¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢Íº¶«¤Ó¤ò¾å¤²¤Æ´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤¿¡È¥ª¡¼¥ë¡¦¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¡É¡£ËÒ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤¤¡ª¡×¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢ºÇ¾åµé¤Î´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡áÇë¸¶¹§¹°
¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Çµð¿Í¤òÅÝ¤·¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿DeNA¤¬»î¹ç¸å¤Ë´î¤Ó¤Î²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º·ãÆ®¤òÀ©¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î»°±º´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤¬¤É¤ó¤É¤ó¤è¤ê1¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤È¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤ëÁª¼ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤¤¤ëÁª¼ê¡¢ ¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë¤¤¤ëÁª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤«¤¬Æ±¤¸Ç®ÎÌ¤Ç¡¢Á´°÷¤ÇÀï¤¨¤Æ¤ë¤Ê¤ÈÆü¡¹´¶¤¸¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆüº¢¤«¤é»Ø¿Ë¤Ë·Ç¤²¤ë¡È°ì´ÝÌîµå¡É¤Ë¶á¤Å¤±¤¿¤³¤È¤¬¾¡°ø¤È¸ø¸À¡£
¡¡¤±¤¬¿Í¤¬Â³½Ð¤·¡¢¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ÎÃæ¤ÇÄÏ¤ó¤À¾¡Íø¤Ë¡Ö²ø²æ¿Í¤Ç¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¡¢ËüÁ´¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¤Í¡¢¤½¤³¤òµ¤»ý¤Á¤Ç¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¤Þ¤ÀÂ³¤¯Àï¤¤¤Ë¡Ö¤Þ¤¿²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿ÌÀÆü¤«¤é¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Öº£Æü¤Ï¤³¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹Í¥¾¡¤ò´î¤Ó¤Þ¤¹¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¢¡ »Å»ö¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¥ã¥×¥Æ¥ó
¡¡Â³¤¤¤Æ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤¿ËÒ½¨¸ç¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢ËÜÅö¤ËÌýÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤»î¹ç¤¬Â³¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¶Ïº¹¤Î»î¹ç¤ò¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æº£Æü¤â¾¡¤ÁÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂè°ìÀ¼¡£
¡¡·è¾¡¤Î°ìÂÇ¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÊý¤¿¤Á¤¬ºÇ¾®¼ºÅÀ¤ÇÍÞ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ ¹¶·â¤Ë¹Ô¤¤ä¤¹¤¤Î®¤ì¤ò¤º¤Ã¤Èºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡£º£Æü¤âºÇ¾¯¼ºÅÀ¤ÇÍÞ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢º£Æü¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÂÇ¤Æ¤Æ¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÊý¤¿¤Á¤È¡¢Á´°÷°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤«¤é¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸¬µõ¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¼«¿È½é¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¡Öº£¤ÏËÜÅö¤ËÁ´Á³¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤¿ÌÀÆü¡¢ÌÀ¸åÆü¤Î»þ´Ö¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Þ¤¿µ¤»ý¤Á¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È·è°Õ¤·¤¿¡£
¢¡ ¸µ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤â´î¤Ó
¡¡¸µ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤¿º´Ìî·ÃÂÀ¤Ï¡ÖµîÇ¯¤Ï¹üÀÞ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤Ë½Ð¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£ËÜÅö¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤â¡¢¤Þ¤À¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¤³¤¦¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀï¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦´î¤Ó¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È³ú¤ß¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤Þ¤¿ËÒ¤¬·è¾¡ÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤Ë¡Ö¤â¤¦¤¹¤²¤¨¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ËÍ¤ÎÂÇµå¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«È´¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«µÔµ¤Ì£¤Ë¾Ð¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡Ö1Ç¯ÌÜ¤ÇÆñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»Ñ¤Ï¼þ¤ê¤ÎÁª¼ê¤Ë¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¾ï¤Ë¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ ËÜÅö¤ËÍê¤â¤·¤¯¡¢Î©ÇÉ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¥Ð¥È¥ó¤òÂ÷¤·¤¿¸åÇÚ¤Ë·É°Õ¤òÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö½é¤á¤Æ¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤Î¤Ç¡¢´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤ÈÄºÅÀ¤ò¤«¤±¤¿Àï¤¤¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¢¡ MVP³ÍÆÀ¤ÎÀð¤ÎÍ×¤Î·è°Õ
¡¡¥é¥¹¥È¤ËMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¸ÍÃì¶³¹§¤Ï¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë´ò¤·¤¤¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢1ÈÖ¤Ï¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Å°µ¤«¤é³«Êü¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¡£Î¥Ã¦¤·¤¿»³ËÜÍ´Âç¤Ë¤Ï¡Öº£Ç¯1Ç¯¤ÏÍ´Âç¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢1ÈÖÈà¤¬²ù¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤Î»×¤¤¤â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È·è°Õ¤·¤¿¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö1Ç¯´ÖËèÆü»î¹ç½Ð¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê°ì½ï¤Ë»î¹ç¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤êÆþ¤ì¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃ¯¤â¤¬Ç§¤á¤ë±Æ¤ÎÅØÎÏ¤¬¥â¥Î¤ò¸À¤Ã¤¿¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¹¥¥ê¡¼¥É¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬´èÄ¥¤Ã¤ÆÍ×µáÄÌ¤êÅê¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢µ¤Ç÷¤Èµ¤»ý¤Á¤ÇÅê¤²¤Æ¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡£ËÜÅö¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¿Ô¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½÷Ë¼Ìò¤é¤·¤¤¸¬µõ¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¸þ¤±¡Ö7Ç¯Á°¡¢·Ð¸³¤ò°ì±þ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦º£¤â¥Á¡¼¥à¤Î¿§¤â°ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Åö»þ¤¤¤¿Áª¼ê¤âÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤Þ¤¿¿·¤·¤¤²£ÉÍ¤È¤·¤Æ·Ð¸³¤·¤¿Áª¼ê¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿·¤·¤¤Áª¼ê¤È¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Þ¤¿°ì´Ý¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿ô¾¯¤Ê¤¤¥·¥ê¡¼¥º·Ð¸³¼Ô¤È¤·¤Æ·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¸å¤ÏÁª¼ê¡¢¥³¡¼¥Á¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç¡¢Ìó4000ËÜ¤Î¥Ó¡¼¥ë¤ò³Ý¤±¹ç¤¤¡¢¥×¡¼¥ë¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢Íº¶«¤Ó¤ò¾å¤²¤Æ´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤¿¡È¥ª¡¼¥ë¡¦¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¡É¡£ËÒ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤¤¡ª¡×¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢ºÇ¾åµé¤Î´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡áÇë¸¶¹§¹°