MAXWINは、マグネット式ポンプでずっと清潔な水を給水する革新的なペット用給水機を販売中です。

MAXWIN「マグネット式ペット用給水機」

◆製品仕様

サイズ :約16.5×19×23cm

タンク容量:2.5L

フィルター:高ヨウ素ココナッツ殻活性炭

材質 :PC+304ステンレストレー

入力電圧 :DC5V

出力 :3W

重量 :約1.1kg

充電口 :Type-C

MAXWINは、マグネット式ポンプでずっと清潔な水を給水する革新的なペット用給水機を販売中。

◆マグネット式ポンプでタンクと完全分離!汚れない清潔な給水機

磁力給水設計で、水を汲み上げるポンプ部と電子部品部分が完全に分離。

部品がたった3個なので汚れにくく2次汚染が防止でき、掃除もカンタンです。

【販売ショップ】

Amazon

楽天市場

https://item.rakuten.co.jp/ukachi/g-pet03/

Yahoo!ショッピング

https://store.shopping.yahoo.co.jp/f-innovation/g-pet05.html

◆3つの給水モード搭載

連続給水モード:10秒に1回の給水

タイマーモード:15分に1回の給水

スマートセンサー感知モード:センサー搭載で、前方180°の範囲内に近づくと20秒ほど給水。

◆水位が見れる半透明タンク&2.5Lの大容量

タンクは半透明デザインなので、水の残量を簡単に確認できます。

◆飲みやすいステンレストレー

水皿は傾斜タイプのステンレストレーなので、水が飲みやすい設計になっています。

◆静音設計

稼働音は僅か30dB程なので、ストレスなく使用出来ます。

◆浄水機能

水が循環される際に活性炭フィルターを通しているので、常に水が濾過され綺麗な水を飲むことが出来ます。

7,500mAhの大容量バッテリー

◆どこでも使用可能

7,500mAhの大容量バッテリーを内蔵しているので、電源が無い場所でもコードレスで使用できます。

便利な機能が豊富

◆滑り止め加工

本体の底はゴムの滑り止め加工を施しています。

しっかり地面に貼り付き、本体の転倒や移動などを防ぎます。

ポンプ規格:マグネット式ポンプ

製品仕様

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 清潔な水を継続して給水!MAXWIN「マグネット式ペット用給水機」 appeared first on Dtimes.