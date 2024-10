大相撲九州場所会場内「親方売店SuMALL」に、ディズニーキャラクター「ベイマックス」をモチーフにした限定グッズが登場!

映画の舞台である”サンフランソウキョウ”でお相撲さんのマネをした姿をモチーフにした抱き枕や着る毛布、キーホルダーなどが販売されます☆

大相撲九州場所 親方売店 SuMALL ディズニー「ベイマックス」グッズ

販売期間:令和六年九州場所開催期間中(2024年11月10日〜11月24日)、その他本場所期間中販売

※購入には入場券が必要です

販売店舗:本場所会場内 親方売店 SuMALL(福岡県・福岡市 福岡国際センター)

※日本相撲協会公式通販サイト「お相撲さんのショッピングも〜る SuMALL」では後日販売されます。販売開始時期については決定次第、SuMALLのサイト及びメールマガジン等で配信されます

アカデミー賞の長編アニメーション映画賞を受賞した、2014年公開のディズニー・アニメーション映画『ベイマックス」

「ベイマックス」は瞳で心とカラダの健康状態をスキャンし、手はこすり合わせるとAEDになる傷ついた人のSOSをキャッチできるケア・ロボットです。

今回販売される限定グッズは、柔らかボディというお相撲さんとの共通点も多い「ベイマックス」が、映画の舞台であるサンフランソウキョウでお相撲さんのマネをした姿がモチーフ。

ベイマックスが見よう見まねでお相撲さんになり切っているので、本物の力士と少し異なる姿なのも「ベイマックス」のかわいさの一つです。

本物の力士と「ベイマックス」の違いを探すのも楽しいグッズです☆

ラインナップ

グッズ名・価格:左上から)

・マスコットキーホルダー 1,650円(税込)

・アクリルキーホルダー 770円(税込)

・BIG 抱き枕 6,600円(税込)

・着る毛布 4,180円(税込)

・フェイスタオル 1,500円(税込)

・ハンドタオル 660円(税込)

・バスタオル 2,200円(税込)

定番のタオルや、お相撲さんぐらい頼もしい「ベイマックス」を抱きしめられる「BIG抱き枕」、話題性もばっちりな「着る毛布」など7種類をラインナップ。

相撲が好きな方も、「ベイマックス」が好きな方も、どちらも好きな方にもおすすめのグッズです。

グッズにあしらわれている「相撲字」は相撲の取組を裁く行司が番付などに書くもので、大相撲の世界ならではの毛筆文字。

今回の限定グッズのために書き下ろした「べいまっくす」の相撲字入りの商品は、日本相撲協会の限定販売です。

映画の舞台である”サンフランソウキョウ”でお相撲さんのマネをした姿をイメージした「ベイマックス」グッズ。

2024年11月10日からの令和六年九州場所会場内、親方売店 SuMALLなどにて販売される「ベイマックス」グッズの紹介でした☆

