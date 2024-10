10月21日 掲載

講談社は10月21日、マンガ雑誌「モーニング」46号掲載の「社外取締役 島耕作」における一部のセリフに関してのお詫びとお知らせを公開した。

問題となっているのは、米軍新基地建設に関連するシーンでの「抗議する側もアルバイトでやっている人がたくさんいますよ 私も一日いくらの日当で雇われたことがありました」という登場人物のセリフについて。

このシーンについては作者・担当編集者が取材を行なった上で作品に反映させたとのこと。しかし、これは当事者から確認の取れていない伝聞であったことがわかり、にもかかわらず断定的な描写で描いたこと、登場キャラクターのセリフとして言わせたこと、編集部としてそれをそのまま掲載したことは、フィクション作品とはいえ軽率な判断だったと言わざるを得ない、としている。

本件に関しては編集部と作者の協議の上、単行本掲載時には内容の修正を行なう予定だという。

□「モーニング46号(2024年10月17日発売)『社外取締役 島耕作』に関するお詫びとお知らせ」のページ

