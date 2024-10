舞浜アンフィシアターで上演中の劇団四季ディズニーミュージカル『美女と野獣』の公演グッズに新商品が登場!

今回発売の商品は『美女と野獣』のコスチュームに注目したグッズが展開されます。

舞浜アンフィシアター/劇団四季ディズニーミュージカル『美女と野獣』公演グッズ

発売日:2024年10月22日(火)16:15〜

販売店舗:舞浜アンフィシアター グッズ売店、劇団四季オフィシャルウェブショップ

※舞浜アンフィシアター グッズ売店は、当日の各公演のチケットをお持ちの方のみご利用いただけます。

今回発売の商品は『美女と野獣』のコスチュームに注目したグッズ。

これまでの商品と比べると少しだけカラフルになり、キャラクターをイメージした色から商品が展開されています。

コスチュームタオル

価格:各1,400円

サイズ:W230mm×H230mm

舞台の衣装をワンポイントで刺繍したハンドタオルです。

6種類のデザインの中から何が出るかは、開けてからのお楽しみです。

ベル(イエロー)

ベル

ビースト

ミセス・ポット

ルミエール

バベット

ハート型缶入りフレークシール

価格:1,500円

サイズ:缶W107.5mm×H98mm×D36mm:シールW59mm×H64mm以内

メインビジュアルや舞台のモチーフがフレークシールに。

小物入れにぴったりなハート型の缶入りです。

コスチュームボールペンセット

価格:1,600円

サイズ:H147mm

※2024年10月下旬発売予定

ぺんてる【エナージェル】の軸に

ベルと

ビーストのコスチュームをイメージしたデザインを入れました。

ゲルインキボールペンです。

ベルドレスシュシュ

価格:2,300円

サイズ:シュシュ直径140mm:バラチャームW25mm×H40mm

ベルのドレスをイメージしたシュシュです。

取り外し可能なバラのチャームが付いています。

ブランケットパープル

価格:4,900円

サイズ:W1000mm×H700mm

※2025年1月発売予定

落ち着いたパープルが印象的なブランケットです。

観劇時のひざ掛けにも、日常使いにも。

コスチュームデザインが魅力。

舞浜アンフィシアター/劇団四季ディズニーミュージカル『美女と野獣』公演グッズの紹介でした。

※画像はすべてイメージです。

※舞浜アンフィシアター グッズ売店は、当日の各公演のチケットをお持ちの方のみご利用いただけます。

※劇団四季オフィシャルウェブショップ(https://shop.shiki.jp/)でも販売します。

※売切れの際はご容赦ください。

※グッズ売店の営業時間は、ロビー開場から開演まで、休憩中、終演後です。

※グッズ売店では「現金/クレジットカード/交通系電子マネー/iD/QUICPay/QR コード決済/各種商品券」がご利用いただけます。

※価格はすべて税込です。

© Disney

