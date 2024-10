澤本夏輝がシェフと一緒に調理！福島中央テレビ「FANTASTICS畑　全員集合！福島秋冬野菜スペシャル」

福島中央テレビは、2023年9月に放送した「FANTASTICS畑 全員集合!福島夏野菜スペシャル」に続く第2弾として、「FANTASTICS畑 全員集合!福島秋冬野菜スペシャル」を2024年12月14日(土)より3週連続で放送します。

福島中央テレビ「FANTASTICS畑 全員集合!福島秋冬野菜スペシャル」

■番組情報

【番組名】 FANTASTICS畑 全員集合!福島秋冬野菜スペシャル

【放送日時】2024年12月14日・21日・28日(土)午後4時30分〜午後5時

【放送地域】福島県内

※放送直後から民放公式テレビ配信サービスTVerで配信予定

農業王国福島が誇る秋冬野菜を探して浜・中・会津を巡るのは、全国で絶大な人気を誇るダンス&ボーカルグループFANTASTICS。

佐藤大樹・瀬口黎弥が会津、堀夏喜・八木勇征・木村慧人が中通り、世界・中島颯太がいわきの生産者をそれぞれ訪れ、生産者から野菜へのこだわりを聞き、収穫。

その野菜を澤本夏輝がシェフと一緒に調理してメンバーに振舞います。

【番組WEBサイト】

https://www.fct.co.jp/program_sp/fantastics_hatake_sp2024/

■澤本夏輝のFANTASTICS畑 ふくしま農活レポート

福島中央テレビの夕方ワイド「ゴジてれChu!」(月〜金 午後3時50分〜午後7時)で隔週火曜日に放送している人気コーナー。

FANTASTICSの澤本夏輝が、福島県内の畑を巡り、県産野菜の魅力を紹介しています。

2024年に5年目に突入し新たなステージへ。

郡山ブランド野菜協議会会長も務める鈴木農場代表の鈴木光一さんと本格的に農作業をスタートしました。

■出演者コメント

澤本夏輝

「1年ぶりに全員集合できたことが何よりうれしい。

去年の夏野菜スペシャルでは紹介しきれなかった福島の秋や冬の味覚をたっぷりお届けします!」

