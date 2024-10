クリスマス限定衣装「ホシオくん」と記念撮影も！おやつタウンクリスマス

おやつタウンは、11月2日(土)〜12月25日(水)の期間、冬限定イベント「おやつタウンクリスマス」を開催します。

おやつタウンクリスマス

所在地 : 三重県津市森町1945-11

最寄り : 近鉄 久居駅

※久居駅〜おやつタウン間における三重交通バス運行

駐車場 : 第1駐車場 200台/他臨時駐車場あり/バス駐車場 10台(無料)

URL : https://oyatsu-town.com/

『おやつタウン』だけの特別なプログラムを実施。

昨年に引き続き、ネット型屋内最大級の「超ドデカイジャングルジム」を使用したイルミネーションショー「光と音のジャングルジム」が冬バージョンで登場し、クリスマスを華やかに彩ります。

さらに期間限定のキャラクターショーやご家族みんなで楽しめるプログラム、ワークショップなど盛りだくさんの内容で届けられます。

※画像はイメージです。

「おやつタウンクリスマス」イベント概要

■光と音のジャングルジム クリスマスVer

ネット型屋内最大級の「超ドデカイジャングルジム」をカラフルで鮮やかにライトアップし、音楽とあわせたイルミネーションを楽しめます。

雪が降る演出でクリスマスの幻想的な雰囲気を味わいながらご家族で踊りたくなるようなショーです。

光と音のジャングルジム クリスマスVer

※画像はイメージです。

■園内クリスマス装飾・フォトスポット

イベント期間中、ベビースターストリートやゲームランドがクリスマスをイメージした装飾に彩られるほか、おやつタウンキャラクターの魅力を存分に味わえるフォトスポットも登場します。

思い出に残る写真を撮ろう!

園内クリスマス装飾・フォトスポット

※画像はフォトスポットのイメージです。

■「フリフリ♪ベビースター」クリスマスVer

イベント期間限定で、人気の体験プログラム「フリフリ♪ベビースター」がマラカス型容器にかわいいサンタさんデザインのデコレーションを施した特別仕様で登場。

クリスマスショーを特別仕様のマラカスと一緒に楽しめます。

「フリフリ♪ベビースター」クリスマスVer

■期間限定キャラクターショー「ハッピーモーメント クリスマスVer」

ベビースターキャラクター「ホシオくん」と「ブタメンくん」が登場!

人気のキャラクターショー「ハッピーモーメント」にクリスマス限定衣装で登場!

記念撮影の他、一緒に踊って楽しめます。

期間限定キャラクターショー「ハッピーモーメント クリスマスVer」

※「ベビースター」「ホシオくん」「ブタメン」は株式会社おやつカンパニーの登録商標です。

■ワークショップ「クリスマスリース作り」

イベント期間中、ワークショップ「クリスマスリース作り」を開催します。

もみの木で作ったリースに雪をイメージした綿やモールで作ったパーツをデコレーションして自分だけのオリジナルリースを作ろう!

クリスマスデザインのホシオくん・ブタメンくんのパーツがついたリースで気分もあがるはず♪

2024年はおやつタウンキャラクター、シェルル、バウ、ハーリーのパーツも登場!

体験料:500円(税込)

ワークショップ「クリスマスリース作り」

■期間限定フード・ドリンク

期間限定で、フードメニューに「本格石窯マルゲリータ」が登場。

新鮮なバジルの香りが広がり、ジェノベーゼソースを使用した特別なマルゲリータピザはクリスマスツリーをイメージした彩りも楽しめます!

更に、「コーンスープ」「ホットドリンク」も新登場。

・本格石窯マルゲリータ 〜Xmas限定ver〜 :1,520円(税込)

・コーンスープ :350円(税込)

・ホットドリンク3種(烏龍茶/カルピス/オレンジ):330円(税込)

本格石窯マルゲリータ、ホットドリンク、コーンスープ

■同時期 新登場「コク旨味噌ラーメン」「特製コク旨味噌ラーメン」

昨年大好評だった味噌ラーメンがさらにパワーアップして登場!濃厚な味噌スープに、ジュ―シーな焼豚が絶妙に絡み合い寒い季節にぴったりの味付けになっています。

特製コク旨味噌ラーメンはバターでよりマイルドになって風味も抜群!

・コク旨味噌ラーメン :1,100円(税込)

・特製コク旨味噌ラーメン:1,380円(税込)

・販売期間 :2024年11月2日(土)〜2025年1月13日(月・祝)

特製コク旨味噌ラーメン

※写真は特製コク旨味噌ラーメンです。

■オリジナルブランケットをプレゼント

クリスマスイベント期間中、おやつマルシェで税込5000円購入ごとにベビースターキャラクターホシオくんのブランケットをプレゼント!ふわふわの質感が肌に優しく、思わず包まれたくなるような温かさです。

※プレゼントはなくなり次第終了となります。

クリスマスブランケット

■オリジナルキラキラシールをプレゼント

『おやつタウン』開業5周年を祝して、来園者にオリジナルキラキラシールがプレゼントされます。

イベント開催期間はクリスマス限定のシールになっています。

シーズンによってデザインが変わる新キャラクターのシールを全部集めてコンプリートしてみて下さいね☆

※配布期間及び配布対象者つきましては公式HPを確認してください。

