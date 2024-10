東京ディズニーセレブレーションホテルでは、2025年1月15日(水)より、東京ディズニーリゾート・フォトグラフィープロジェクト「イマジニング・ザ・マジック」の10周年を記念して“10イヤーズ・オブ・ドリームス&マジック”と称し、写真家の濱田英明さんが撮り下ろした写真作品がデザインされた客室が登場!

東京ディズニーセレブレーションホテル「イマジニング・ザ・マジック“10イヤーズ・オブ・ドリームス&マジック”」客室

東京ディズニーセレブレーションホテルでは、2025年1月15日(水)より、東京ディズニーリゾート・フォトグラフィープロジェクト「イマジニング・ザ・マジック」の10周年を記念して“10イヤーズ・オブ・ドリームス&マジック”と称し、写真家の濱田英明さんが撮り下ろした写真作品がデザインされた客室が登場!

10周年のコンセプトは「やさしいきもち」!東京ディズニーリゾート・フォトグラフィープロジェクト イマジニング・ザ・マジック“10 イヤーズ・オブ・ドリームス&マジック” 10周年のコンセプトは「やさしいきもち」!東京ディズニーリゾート・フォトグラフィープロジェクト イマジニング・ザ・マジック“10 イヤーズ・オブ・ドリームス&マジック” 続きを見る

「イマジニング・ザ・マジック“10イヤーズ・オブ・ドリームス&マジック”」のコンセプトは「やさしいきもち」。

写真作品にはディズニーキャラクターそれぞれの魅力を空気感で魅せるものや、東京ディズニーリゾートで生まれる仲間や誰かを思いやる際に生まれる「やさしいきもち」が表現されています。

客室はウィッシュ棟で2タイプ、ディスカバー棟で1タイプの異なるデザインが計3タイプ。

壁紙にディズニーキャラクターの写真作品がデザインされています。

また、オリジナルデザインのポストカードを4種類各1枚用意されています。

壁紙とポストカードのデザインの中には、東京ディズニーセレブレーションホテルだけで見ることができる写真作品もあります。

ウィッシュA

期間:2025年1月15日(水)〜7月15日(火)

ウィッシュB

期間:2025年1月15日(水)〜7月15日(火)

ディスカバー

期間:2025年1月15日(水)〜5月6日(火)

ポストカード前期

期間:2025年1月15日(水)〜2025年4月15日(火)

※各客室共通デザイン

ポストカード後期

期間:2025年4月16日(水)〜2025年7月15日(火)

※各客室共通デザイン

予約について

【ウィッシュA】イマジニング・ザ・マジック“10イヤーズ・オブ・ドリームス&マジック”ルーム

【ウィッシュB】イマジニング・ザ・マジック“10イヤーズ・オブ・ドリームス&マジック”ルーム

【ディスカバー】イマジニング・ザ・マジック“10イヤーズ・オブ・ドリームス&マジック”ルーム

宿泊日定員広さ料金予約開始日時2025年1月15日(水)〜3月20日(木)大人4名29嵬つ2024年11月20日(水)13:00〜2025年3月21日(金)〜7月15日(火)大人4名29嵬つ蟒蒜馥の4ヶ月前同日11:00〜

※予約方法は、東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイト内の特設ページよりご確認ください。

※販売開始時の料金は、宿泊日によって異なります。

※料金は、予約状況に応じて変動します。

東京ディズニーセレブレーションホテル概要

オープン日:ウィッシュ2016年6月1日/ディスカバー2016年9月10日

客室数:ウィッシュ352室/ディスカバー350室

シンプルなサービススタイルと設備で、手軽なリゾートステイを楽しめる「バリュータイプ」のディズニーホテル。

“夢”や“ファンタジー”をテーマにした「東京ディズニーセレブレーションホテル:ウィッシュ」と、

“冒険”や“発見”をテーマにした「東京ディズニーセレブレーションホテル:ディスカバー」の2棟のホテルで構成。

それぞれで異なる体験をすることができます。

東京ディズニーリゾート・フォトグラフィープロジェクト「イマジニング・ザ・マジック」

「イマジニング・ザ・マジック」(ImaginingtheMagic)」とは、新たな東京ディズニーリゾートの魅力を紹介するプロジェクト。

パークの楽しい想いとともに撮った写真は、ときに魔法のような瞬間を切り撮ります。

“Imagining”の“in”をとると「イメージング(Imaging)に。“魔法を画像化する”……タイトルには、そんな意味も込められています。

写真家:濱田英明さん

1977年、兵庫県淡路島生まれ。2012年、35歳でデザイナーからフォトグラファーに転身。

写真集出版、個展開催と作家活動も行う。近年では、CM・ミュージックビデオなどの映像も手掛ける。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 3タイプの客室!東京ディズニーセレブレーションホテル「イマジニング・ザ・マジック“10イヤーズ・オブ・ドリームス&マジック”」 appeared first on Dtimes.