【第32話】10月21日 公開

小学館は、鍋倉夫氏によるマンガ「路傍のフジイ~偉大なる凡人からの便り~」第32話「成田とフジイ(2)」をビッコミにて公開した。

本作は一見サエない会社員だが、不思議な魅力を持つ主人公・フジイの日常が描かれる作品。10月22日現在、ビッコミでは第29話・第30話「喫茶店とフジイ達(1、2)」などの無料公開も行なわれている。

第32話「成田とフジイ(2)」のページ

【無料公開中(一部)】

第30話「喫茶店とフジイ達(2)」のページ

第29話「喫茶店とフジイ達」のページ

【路傍のフジイ~偉大なる凡人からの便り~】

変人なのか仙人なのか?一見サエない会社員「藤井」が「幸せ」の定義を覆す?!

職場では目立たない地味な中年男性。仕事はちゃんとするけれど、ムダ口は少ない。定時になればドライに消える。職場飲みにはそもそも声がかからない。どちらかというと陰で後輩に(ああはなりたくないな…)と思われてそうな男、それが「藤井」。だがちょっと待て。(どんな育ち方してきたんだろう?)( 友達や彼女っているのか?)( 休日は何してるんだろう…? )ふと気がつくと、あなたも「藤井」のトリコになってしまう……言葉にしづらいこの感情を、『リボーンの棋士』作者が鮮やかに切り取る幻惑の人生劇場!

