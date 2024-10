Little Glee Monster、東方神起、スガシカオ、BEGINらNHK『うたコン』カバー特集に出演

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■リトグリはドラマ10『宙(そら)わたる教室』主題歌を、東方神起は最新バラードをテレビ初披露!

10月29日放送の『うたコン』は、アーティストが憧れる1曲、思い入れのある1曲を披露するカバー特集。

布施明は、自身も好きな1曲だという MISIAの「Everything」を、BEGINは美空ひばり「お祭りマンボ」をはじめとするお祭りソングカバーメドレーを披露する。

三山ひろしは井沢八郎の名曲「北海の満月」、Little Glee Monster はザ・ピーナッツの「ふりむかないで」に挑戦。スガ シカオは自らが歌詞を手がけた「夜空ノムコウ」を披露する。

また、純烈は猿岩石の「白い雲のように」を『第73回NHK 紅白歌合戦』以来となる2年ぶりのダチョウ倶楽部とのコラボで届ける。

さらにデビュー10周年のLittle Glee Monsterが、NHK総合で毎週火曜22時から放送中のドラマ10『宙(そら)わたる教室』主題歌をテレビ初披露、東方神起も最新バラードをテレビ初披露する。

<セットリスト>

「Everything」布施明 ※オリジナル:MISIA

「ふりむかないで」Little Glee Monster ※オリジナル:ザ・ピーナッツ

「北海の満月」三山ひろし ※オリジナル:井沢八郎

「夜空ノムコウ」スガ シカオ ※オリジナル:SMAP

「炭坑節」BEGIN ※日本民謡

「好きになった人」BEGIN ※オリジナル:都はるみ

「お祭りマンボ」BEGIN ※オリジナル:美空ひばり

「白い雲のように」純烈 ダチョウ倶楽部 ※オリジナル:猿岩石

「霧の摩周湖」布施明

「Break out of your bubble」Little Glee Monster

「DEAREST」東方神起

「Let’s get it on」スガ シカオ

番組情報

NHK総合『うたコン』

10月29日(火)19:57~20:42全国放送

※NHKプラスでインターネットでの同時配信/見逃し番組配信(放送後1週間)あり

司会:谷原章介、片山千恵子アナウンサー

出演:純烈、スガ シカオ、ダチョウ倶楽部、東方神起、BEGIN、布施明、三山ひろし

Little Glee Monster

番組サイト

https://www.nhk.jp/p/utacon/ts/1J9MXY5QX2/