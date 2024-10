by Ted FuPro Action Replay(プロアクションリプレイ)などで知られるイギリスのゲーム改造ツールメーカー・Datelを、ソニーが著作権侵害で訴えた裁判で、欧州司法裁判所が2024年10月17日に「ゲームを改造しても著作権の侵害には該当しない」との判決を下しました。The Directive on the legal protection of computer programs does not allow the holder of that protection to prohibit the marketing by a third party of software which merely changes variables transferred temporarily to a game console’s RAM - cp240181en.pdf

(PDFファイル)https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2024-10/cp240181en.pdfEuropean Court of Justice rules against Sony in lawsuit over Action Replay cheats | GamesIndustry.bizhttps://www.gamesindustry.biz/european-court-of-justice-rules-against-sony-in-lawsuit-over-action-replay-cheatsSony Loses as CJEU Rules Datel's RAM Data 'Cheat' Non-Copyright Infringing * TorrentFreakhttps://torrentfreak.com/sony-defeated-as-cjeu-finds-datels-ram-data-cheat-non-copyright-infringing-241018/EU court upholds right to sell PlayStation add-ons, in loss for Sony | Euronewshttps://www.euronews.com/my-europe/2024/10/17/eu-court-upholds-right-to-sell-playstation-add-ons-in-loss-for-sony-datel-game-mods2012年、ソニーはDatelが開発したPlayStation Portable(PSP)用のチートツールである「Action Replay PSP」と、PSPを傾けて操作できるようにする「PSP用Tilt FX」は著作権の侵害であるとして、Datelを訴えました。問題となったゲームはソニーが2009年にリリースしたPSP用レーシングゲームの「MotorStorm Raging Ice 〜モーターストーム レイジングアイス〜」で、Datelのツールを使うと無限ブーストなどのチートが可能だったとのこと。by MiNeソニーは法廷で、Datelのチートツールがゲームの「プログラムフロー」、つまりゲーム機の中で生成されたデータを変更したのは、ソニーが著作権を持つゲームコードの改変であり、無許可でソフトウェアの二次的著作物を作成する行為に該当すると主張しました。ドイツのハンブルク地方裁判所は2012年に、ソニーの訴えを支持する判決を下しましたが、ハンブルク高等地方裁判所は2021年に下級裁判所の判決を覆し、ソニーの訴えを全面的に棄却しました。その後、ドイツの裁判所は訴訟を欧州司法裁判所に付託し、ゲームのチートが著作権で保護されたコンピュータープログラムの改変に該当するかどうかの判断を仰ぎました。2024年4月25日に、欧州司法裁判所に提出された意見書の中で、マチェイ・シュプナール法務長官は、Action Replay PSPがPSPのRAMに保持されている変数を改変するものであって、著作権で保護されたコードを改変しているわけではないと指摘しました。ソースコードは、EUの「コンピュータプログラムの法的保護に関する2009年4月23日の欧州議会及び理事会の指令」に規定された著作物に該当すると認められています。一方、コードに基づいてRAMに転送されたパラメーターはあくまでデバイス上に生成されたものであるため、著作権では保護されないというのがシュプナール法務長官の見解でした。シュプナール法務長は「たとえその行為が推理小説の面白さを台無しにするとしても、作者には読者が小説を最後まで読み飛ばして犯人が誰なのかを知るのを妨げることはできません。同様に、ゲームソフトのユーザーがコードを改ざんすることなくプログラムの動作を開発者の意図に反する形で改変しても、それはプログラムの著作権の侵害にはならないのではないでしょうか」と述べて、著作物を著作者の意図に反して使用することは違法ではないとの考えを示しました。シュプナール法務長官の意見書は法的拘束力のないものでしたが、欧州司法裁判所は今回の判決で、意見書と同様にチートツールで改変されたデータは著作権に関する指令で保護されるコンピュータープログラムの範囲外であるとの判断を下しました。裁判は今後、ドイツの裁判所に差し戻され、ドイツの法律に基づいて審理されます。今回の判決では、シングルプレイ用のゲームをチートコードで改造しても違法ではないと判断されましたが、これはすべてのチートが合法であるという意味ではありません。ドイツの法律事務所・ADVANT Beitenの弁護士であるアンドレアス・ローバー氏は、ゲーム業界の記事を扱うニュースサイトのGamesIndustry.bizに対し、「チートソフトの開発者や販売者は喜んでいるかもしれませんが、彼らはこの判決にあまり熱狂すべきではありません。手続き上の理由から、この裁判ではプログラムの変数の変更が無許可の改変に当たるかどうかという1点のみが争われました。しかし、今日では一般的なマルチプレイヤーゲームのパブリッシャーがチートソフトに対抗する場合、エンドユーザーライセンス契約(EULA)や不正競争など、この判例の影響を受けない他の法的手段に打って出るからです」とコメントしました。