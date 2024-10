ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッターにて開催される、クリスマスシーズン限定の特別企画「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」

日本初開催となる「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」を記念して、シェイクやスモアのピザなど映画「ハリー・ポッター」のクリスマスシーンにインスパイアされたファン必見のフードが販売されます☆

ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」クリスマス限定メニュー

販売開始日:2024年11月9日(土)

世界中で愛される、映画『ハリー・ポッター』や『ファンタスティック・ビースト』シリーズの制作の舞台裏を体験できる「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京- メイキング・オブ・ハリー・ポッター」

スタジオツアー東京にとって初めてとなる、シーズン限定の特別企画「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」を記念し、雪やクリスマスをモチーフにした多彩なフードメニューが期間限定で販売されます。

ツアーの中間地点にある「バックロットカフェ」では、スタジオツアー東京初の「クリスマス アフタヌーンティー」が登場。

また、映画『ハリー・ポッターと謎のプリンス』のワンシーンで、ウィーズリー家での食卓に登場したクリスマスケーキをイメージした「隠れ穴のクリスマスケーキ」も販売されます。

さらにエントランスロビーに隣接する「フロッグカフェ」と「フードホール」でも、雪をイメージしたメニューをラインナップ。

「スモアデザートピザ」や「スノーミルクシェイク」のほか、ハニーデュークスをイメージしたブラウニーにカラフルなジェリービーンズがトッピングされた「ハニーデュークスアソートボックス」など、この時期ならではのサプライズが詰まったメニューの数々が登場します☆

バックロットカフェ「クリスマスアフタヌーンティー」

価格:7,200円(税込)

ウェルカムドリンク:2種類から選択可能です

・ノンアルコール ロゼスパークリング

・アルコール スパークリングワイン

スタジオツアー東京初のクリスマスアフタヌーンティーが登場。

スタンドはツリーをイメージしたデザインで、オーナメントやカラフルなデザートで飾り付けてあります。

「ハリー・ポッター」と「ロン・ウィーズリー」が受け取ったプレゼントであるセーターのクッキーやブッシュ・ド・ノエルなど、クリスマスらしい色鮮やかなスイーツやセイボリーが楽しめます。

注文されたゲストには、ウェルカムドリンクとポストカードをプレゼント☆

※ポストカードは数量限定です

※販売期間中、アンブリッジのアフタヌーンティーは販売休止となります

1段目:ハリーとロンのセータークッキー/ラズベリーケーキ/ホグワーツ・イン・ザ・スノー チョコレート

「ロン・ウィーズリー」の母親「モリー・ウィーズリー」からのクリスマスプレゼントであるセーターをアイシングクッキーで再現した「ハリーとロンのセータークッキー」を1段目にレイアウト。

リボンの形をしたストロベリークリームでデコレーションしたギフトボックスのような「ラズベリーケーキ」も提供されます。

ホワイトチョコレートにスタジオツアー東京初のシーズン限定特別企画のタイトル『Hogwarts in the Snow』のロゴをプリントした「ホグワーツ・イン・ザ・スノー チョコレート」付きです。

2段目:林檎のシブースト​/ブッシュ・ド・ノエル/糖蜜パイ

2段目には、​りんごを使ったシブーストを​グラスに乗せた小さなパフェ「林檎のシブースト」が登場。

クラシックなクリスマスケーキである「ブッシュ・ド・ノエル」も堪能できます。

「ハリー・ポッター」の好物である糖蜜パイに、色とりどりのシュガークラフトをトッピングした「糖蜜パイ​」もラインナップ。

3段目:​モリーのサンドウィッチセレクション​/クラムチャウダー​

3段目には「​モリーのサンドウィッチセレクション」と「クラムチャウダー​」が登場。

「モリーのサンドウィッチセレクション​」は、クリスマスカラーで表現した、コロネーションチキンとアボカドサーモンのサンドウィッチです。​

ホワイトクリスマスをイメージした温かみのある「クラムチャウダー」と共に味わうことができます。

バックロットカフェ「隠れ穴のクリスマスケーキ」

価格:2,200円(税込) ​

映画『ハリー・ポッターと謎のプリンス』のワンシーン、ウィーズリー家の『隠れ穴』で登場したクリスマスケーキをイメージしたケーキプレート。​

劇中で、ケーキの上を楽しそうにスケートしていたスノーマンが載せられた、ファン必見のメニューです。

キャンドルを手にしたスノーマンは、映画で登場したときのように今にも動き出しそうな再現度になっています。

フードホール「スモアデザートピザ」

価格:1,600円(税込)

生地にチョコレートを敷き詰め、バナナとアーモンドをまぶし、マシュマロをトッピングしてオーブンで焼き上げた「スモアデザートピザ」

仕上げにホイップクリームと粉砂糖をあしらい、雪の飾りをイメージしています。​

フロッグカフェ「ハニーデュークスアソートボックス」

価格:900円(税込)

ハニーデュークスで販売されるお菓子を組み合せたスイーツボックス。

ブラウニーはハニーデュークスのカラーをイメージしています。

蛙チョコレートと百味ビーンズをイメージしたジェリービーンズ、第三作『ハリー・ポッターとアズカバンの囚人』に登場したネビルの赤いキャンディーがトッピングされたスイーツです。

フロッグカフェ「クリスマスサプライズコーン」

価格:800円(税込)

コーンを持ち上げた際にお菓子が飛び出てくるサプライズを楽しむ事ができる「クリスマスサプライズコーン」

コーンの中には、色とりどりのマーブルチョコレート、ジェリービーンズ、蛙チョコレートが詰まっています。

コーンを持ち上げる瞬間のドキドキ感を家族や友だちと一緒に共有するのも醍醐味です。

フロッグカフェ「スノーミルクシェイク」

価格:950円(税込)

雪をイメージした真っ白なミルクシェイク。

​下から、パンナコッタ、ホワイトチョコレートシリアル、ミルクセーキベース、ホイップクリームがトッピングされています。

最後にスノーフレークチョコレートのオーナメントを飾った、クリスマスにぴったりなドリンクです。

フロッグカフェ「カフェラテアートコレクション」

価格:730円(税込)

2024年のクリスマスグッズのテーマである「ジンジャーブレッド・クリスマス」

そんな「ジンジャーブレッド・クリスマス」のかわいらしいラテアートが期間限定で登場します。

​※期間中のカフェラテアートはこちらの1種のみの提供となります

真っ白な雪をテーマにしたスイーツやアフタヌーンティーなどが提供される、クリスマスシーズン限定のスペシャルメニュー。

ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」に合わせ2024年11月9日より販売される「クリスマス限定メニュー」の紹介でした☆

