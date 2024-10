東京ディズニーランド/東京ディズニーシーのオフィシャルスポンサーである「新菱冷熱工業」が「新菱冷熱さわやかキャンペーン」を開催!

2025名に“新菱冷熱オリジナル東京ディズニーリゾート卓上カレンダー”が、カレンダー当選者の中から抽選で10組20名に“東京ディズニーリゾート・パークチケット(ペア)”が当たるオープンキャンペーンです☆

新菱冷熱工業「新菱冷熱さわやかキャンペーン」

応募期間:2024年10月22日(火)〜12月6日(金)

賞品・当選人数:

・東京ディズニーリゾート・パークチケット(ペア)(10組20名)

・新菱冷熱オリジナル東京ディズニーリゾート卓上カレンダー(2025名)

キャンペーンURL:https://www.shinryo.com/sponsor/cp9/

注意事項:

・パークチケットはカレンダー当選者の中から抽選で10名に当たります。

・入園には東京ディズニーリゾート・アプリから、事前に入園日・入園パークを予約ください。東京ディズニーリゾート・アプリのダウンロードおよびMyDisneyアカウントの登録(無料)が必要です。

・スマートフォンおよび通信費は当選者負担となります。

・こちらのパークチケットは他のチケットと入園の予約開始スケジュールが異なります。チケットの有効期限内かつ予約可能日から選択ください。

・入園にはテーマパーク利用約款が適用されます。詳細は東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトをご確認ください。

新菱冷熱工業が、2025名に“新菱冷熱オリジナル東京ディズニーリゾート卓上カレンダー”、カレンダー当選者の中から抽選で10組20名に“東京ディズニーリゾート・パークチケット(ペア)”が当たるオープンキャンペーンを開催。

オリジナル卓上カレンダーはカードタイプ、ディズニーリゾートのパークシーンの絵柄で構成されています。

カンダーに登場する、話題の東京ディズニーシー新テーマポート「ファンタジースプリングス」の絵柄も要チェックです☆

東京ディズニーリゾート・パークチケット(ペア)は、「東京ディズニーランド」または「東京ディズニーシー」どちらかに入園できるパスポートです。

東京ディズニーリゾートの招待券やオリジナル卓上カレンダーが当たる特別企画。

2024年10月22日より開催されている、新菱冷熱工業「新菱冷熱さわやかキャンペーン」の紹介でした☆

※新菱冷熱工業株式会社は、東京ディズニーランド/東京ディズニーシーのオフィシャルスポンサーです。

