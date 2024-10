東京ディズニーリゾートのさまざまな夢と魔法があふれる瞬間をとらえ、写真作品を生み出してきた東京ディズニーリゾート・フォトグラフィープロジェクト「イマジニング・ザ・マジック」

東京ディズニーリゾート・フォトグラフィープロジェクト イマジニング・ザ・マジック“10 イヤーズ・オブ・ドリームス&マジック”

東京ディズニーリゾートのさまざまな夢と魔法があふれる瞬間をとらえ、写真作品を生み出してきた東京ディズニーリゾート・フォトグラフィープロジェクト「イマジニング・ザ・マジック」は2024年に10周年を迎えます。

今回は、10周年を記念して“10イヤーズ・オブ・ドリームス&マジック”と称し、写真家の濱田英明さんが撮り下ろした作品が展開されます。

今回は、東京ディズニーリゾートという場所や、ディズニーの仲間たち自身が持つ「やさしいきもち」をコンセプトに撮影し、「イマジニング・ザ・マジック」ならではの視点で物語を紡ぐ、約150点の作品が生まれました。

ディズニーの仲間たちのそれぞれの魅力を空気感で魅せるポートレート作品のほか、パーク内でふとした瞬間に生まれるやさしい気持ちを写し出したスナップショット作品や、動画から切り撮った作品など、「やさしいきもち」を様々な手法で表現しています。

グッズ

作品が特別なグッズになって登場今回の写真作品を様々なグッズにして販売します。

作品のコンセプトに合わせ、グッズもやさしい形や肌触りなどを意識して開発されています。

ディズニーの仲間たちのやさしい魅力が伝わるポートレート作品や、パークでのディズニーの仲間たちのやさしさを表現した作品の魅力を活かしたデザインのグッズなど、合計約35種類が登場します。

12月12日(木)に発売する第1弾は、キャラクターに焦点を当て、ポートレート作品をデザインに活かしたクッションやキーチェーンといったグッズが登場します。

クッション3,500円 アートパネル各5,000円 トレー1,600円 マグカップ1,700円 ブランケット(ケース付)

クリアホルダーセット800円 キーチェーン各1個800円

1箱には全8種類のうちどれか1個が入っています※1箱(8個入り)6,400円で全種類そろえることができるセットが別売りあります

シールセット(ケース付)1,200円 カンバッジセット1,000円

ミニタオルセット 1,500円 ウォッチ15,000円 キーチェーンセット1,800円 トートバッグ3,200円

2025年2月13日(木)に発売する第2弾では、パークで撮影した作品を使用した、カメラストラップやキーチェーン、マスキングテープなど、写真作品の楽しさが伝わってくるデザインのグッズが登場します。

写真集5,800円 キーチェーン1,500円 キーチェーンセット 2,800円 マスキングテープ700円 メモ700円 カメラストラップ 2,400円

写真各500円

※グッズの内容は、予告なく変更になる場合があります。また、在庫状況により、品切れや販売終了となる場合があります。

写真展

期間:11月29日(金)~12月19日(木) 10:00~19:00(最終日は14:00まで、入館は終了10分前まで)会期中無休

場所:「フジフイルムスクエア」(東京都港区赤坂9-7-3東京ミッドタウン・ウェスト1F)

入場料:無料

主催:東京ディズニーリゾート

2024年11月から12月にかけて、「イマジニング・ザ・マジック“10イヤーズ・オブ・ドリームス&マジック”」の写真展を開催!

写真家・濱田英明さんが撮り下ろした作品から約120点を展示し、この写真展でしか観られない作品も鑑賞できます。

また、まるでディズニーの仲間たちの撮影シーンに入り込んだかのような体験ができるフォトスポットや、発売前のグッズなども展示します。

東京ディズニーセレブレーションホテル客室

2025年1月15日(水)より、壁紙に「イマジニング・ザ・マジック“10イヤーズ・オブ・ドリームス&マジック”」の作品がデザインされた客室が登場!

この客室でしか観られない作品もお楽しみいただけるほか、特別なデザインのポストカードが用意されています。

「やさしいきもち」が客室に表現された空間で、心温まる宿泊体験を楽しむことができます☆

ディズニーリゾートライン期間限定デザインフリーきっぷ

2024年12月12日(木)から「イマジニング・ザ・マジック“10イヤーズ・オブ・ドリームス&マジック”」の作品がデザインされたフリーきっぷが7種類登場!

※デザインごとに販売期間や販売場所が異なります。

※在庫状況により、売り切れ次第販売終了となる場合があります。

写真家 濱田英明さんとは

1977年、兵庫県淡路島生まれ。

2012年、35歳でデザイナーからフォトグラファーに転身。写真集出版、個展開催と作家活動も行う。近年では、CM・ミュージックビデオなどの映像も手掛ける。

10 周年のコンセプトは「やさしいきもち」!

東京ディズニーリゾート・フォトグラフィープロジェクト イマジニング・ザ・マジック“10 イヤーズ・オブ・ドリームス&マジック”の紹介でした。

© Disney

