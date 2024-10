ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ、大阪市此花区)はこのほど、コーポレート・マーケティング・パートナーの三井住友カードとともに、小学生向けの金融教育ワークショップを開催。包括連携協定を締結する大阪府の協力し、府内の児童養護施設で生活する小学4年〜6年生の児童123人が参加し、自分が好きなことや得意なことは何か?将来どんな仕事をしたいか?」を考えた。同ワークショップは2回目の開催となり、昨年より約2倍の参加人数にスケールアップ。USJならではの演出でパークの仲間たちとともに楽しく“お金に関する知識”を学んだほか、“クルーのお仕事体験”プログラムも加わり、仕事の重要性ややりがいを実感できるものとなった。

児童たちは、エンターテイナーによる振付けの仕事や、ホスピタリティあふれるゲストとのコミュニケーション実践、パーク内のパトロールや店舗のグッズ陳列・販売、エイジング加工(装飾)など、多様な仕事を目の当たりに。イベントの締めくくりには、パークを周りながらレストラン・物販店舗のキャッシュレス決済で“実際にお金を使う”体験にも参加した。USJは、CSRスローガン「LOVE HAS NO LIMIT」を提唱し、超エンターテイニングな創造力をすべての人と社会へ広げ、子どもたちの笑顔あふれる未来を目指す。「未来を担う子どもたち一人ひとりに価値があり、一人ひとりに『NO LIMIT』なポテンシャルがあるという想いを持って、今後も子どもたちの将来の可能性を広げられる社会貢献活動を推進してまいります」とコメントした。(C)Walter Lantz Productions LLCTM &(C)Universal Studios.TM &(C)Universal Studios. All rights reserved.