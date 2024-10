腸と脳が情報のやり取りをして、お互いの機能を調整している<脳腸相関>と呼ばれるメカニズムが、いま注目されています。東京大学大学院総合文化研究科の坪井貴司教授いわく、「腸内環境の乱れは、腸疾患だけでなく、記憶力の低下、不眠、うつ、肥満、高血圧、糖尿病……と、全身のあらゆる不調に関わることがわかってきている」とのこと。そこで今回は、坪井教授の著書『「腸と脳」の科学 脳と体を整える、腸の知られざるはたらき』から、腸と脳の密接な関わりについて一部ご紹介します。

【書影】最新研究で見えてきた、腸と脳の驚きのしくみを解説。坪井貴司『「腸と脳」の科学 脳と体を整える、腸の知られざるはたらき』

* * * * * * *

摂食という刺激が日内変動を調節する

マウスの糞便を6時間ごとに回収し、その糞便に含まれる腸内マイクロバイオータ(腸内に棲みつく微生物の集団)の種類を解析したところ、腸管内に存在する乳酸菌の一種であるラクトバチルスロイテリ菌の数が活動期(暗期)に減少していました。

一方で、デハロバクテリウム属の細菌が増加していました。

つまり、腸内マイクロバイオータの組成が日内変動することがわかったのです。

それによって、腸内マイクロバイオータが産生する腸内代謝物の種類も日内変動していました(1-1〜1-3)。

ところが、時計遺伝子を欠損しているマウスでは、腸内マイクロバイオータや腸内代謝物の組成に日内変動は見られませんでした(1-4)。

ただし、このマウスに決まった時間に餌を与えると、腸内マイクロバイオータの組成に日内変動が再び見られるようになりました(1-5)。

つまり、摂食という刺激が、腸内マイクロバイオータの組成の日内変動を調節していると考えられます。

睡眠障害が肥満や大腸がんを引き起こす?

腸内マイクロバイオータの組成が日内変動しているのであれば、睡眠障害が起こると、その組成に影響があるのでしょうか?

それを調べるために、マウスを用いて、昼夜逆転させ、睡眠障害を起こします。

するとこの睡眠障害モデルマウスでは、中枢時計や摂食リズムが乱れていて、腸内マイクロバイオータや腸内代謝物の日内変動も消失し、なぜか肥満することがわかりました。

また、腸内マイクロバイオータの中でもクリステンセネラ科の細菌が減少し、フソバクテリア門の細菌が増加しました。

そこで、痩(や)せているヒトの腸内マイクロバイオータを解析したところ、クリステンセネラ科の細菌が多いことがわかりました。

このクリステンセネラ科の細菌を肥満マウスに定着させると、肥満が抑制されたのです(1-6)。

つまり、クリステンセネラ科の細菌は、何らかのしくみで代謝を向上させ、肥満を抑制すると考えられます。

一方で、ヒトにおいてフソバクテリア門の細菌数の増加は、大腸がんとの関連性があることが示されています。

これらの結果から、睡眠障害によって腸内マイクロバイオータの組成が乱れ、肥満や大腸がんを引き起こすと考えられている細菌が増加する可能性があることがわかったのです。

また、この睡眠障害モデルマウスに高脂肪食を与えてみると、健常マウスと比較して、血糖値が上昇しやすく、さらに体重が増加しやすい傾向がありました。

この結果からも、メタボリックシンドロームにもなりやすくなるといえます。

睡眠障害が引き起こす影響

では、ヒトにおいても腸内マイクロバイオータは日内変動するのでしょうか?

解析の結果、腸管内に存在するバクテロイデス門パラバクテロイデス属の細菌が昼間(ヒトでは活動期)に増加し、夜間(ヒトでは休息期)に減少していました。



(写真提供:Photo AC)

一方、ファーミキューテス門ラクノスピラ科の細菌が日中に減少し、夜間に増加するという変動が見られました。

つまり、菌の種類は異なりますが、ヒトにおいても、マウスで観察されたように腸内マイクロバイオータは日内変動していて、また腸内代謝物も日内変動していたのです。

ヒトで睡眠障害を引き起こすと、腸内マイクロバイオータの組成にどのような影響が起こるのでしょうか。

まず、8時間程度飛行機で移動してもらうことで、ヒトの睡眠障害(つまり“時差ボケ”)を引き起こします。

飛行機に搭乗する前日、搭乗1日後、搭乗2週間後の糞便を回収し、腸内マイクロバイオータの組成が解析されました。

睡眠が変われば腸内も変わる

搭乗前日と比較して搭乗1日後には、肥満に関係するといわれているファーミキューテス門の細菌が増加していましたが、搭乗2週間後には、搭乗前日のレベルにまで減少していました。

一時的な睡眠障害によって変化した腸内マイクロバイオータの組成は、2週間ほど経てば元に戻ると推測できます。

次に、搭乗前日、搭乗1日後、搭乗2週間後のヒトの糞便を無菌マウスに移植する実験が行われました。

その結果、搭乗1日後の糞便を移植されたマウスでのみ、他の糞便を移植されたマウスと比較して体重が増加したのです(1-5)。

これらのことから、ヒトにおいても睡眠障害は腸内マイクロバイオータの組成を変化させるだけでなく、肥満や糖尿病といった疾患、つまりメタボリックシンドロームを引き起こす原因となる可能性があることがわかったのです。

・参考文献

1-1 Thaiss CA et al., Cell 159, 514-529, 2014.

1-2 Leone V et al., Cell Host & Microbe 17, 681-689, 2015.

1-3 Zarrinpar A et al., Cell Metabolism 20, 1006-1017, 2014.

1-4 Liang X et al., Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 112, 10479-10484, 2015.

1-5 Thaiss CA et al., Cell 159, 514-529, 2014.

1-6 Goodrich JK et al., Cell 159, 789-799, 2014.

※本稿は、『「腸と脳」の科学 脳と体を整える、腸の知られざるはたらき』(講談社)の一部を再編集したものです。