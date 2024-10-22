【大雨警報】宮崎県・延岡市、日向市、三股町、国富町、綾町、都農町に発表
気象台は、午前11時8分に、大雨警報（土砂災害）を延岡市、日向市、三股町、国富町、綾町、都農町に発表しました。
【警報エリアを確認】【大雨警報】宮崎県・延岡市、日向市、三股町、国富町、綾町、都農町に発表
南部平野部、北部平野部では22日夜遅くまで、南部山沿いでは22日昼過ぎから22日夜遅くまで、土砂災害に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■宮崎市
□大雨警報
・土砂災害
22日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 22日昼過ぎ
■延岡市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
22日昼過ぎから22日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 35mm
ピーク時間 22日夕方
□大雨警報
・土砂災害
22日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 22日夕方
■日向市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
22日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 22日昼過ぎ
■串間市
□大雨警報
・土砂災害
22日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 22日昼過ぎ
■三股町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
22日昼過ぎから22日夜遅くにかけて警戒
■国富町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
22日昼過ぎから22日夜遅くにかけて警戒
■綾町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
22日昼過ぎから22日夜遅くにかけて警戒
■都農町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
22日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 35mm
ピーク時間 22日昼過ぎ