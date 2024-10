決済ソフトウェア大手のStripeが2024年10月21日に、ステーブルコインプラットフォームのBridgeを買収しました。具体的な取引額について両社は明かしていませんが、一部の海外メディアは「取引額は11億ドル(約1650億円)」と報じています。Fintech giant Stripe to buy crypto startup Bridge | Reutershttps://www.reuters.com/markets/deals/fintech-giant-stripe-buy-crypto-startup-bridge-2024-10-21/

Bridgeは企業向けにステーブルコイン決済導入ソフトウェアを提供しており、海外メディアのFortuneは、Bridgeはかつて投資家から総額5800万ドル(約87億ドル)の資金を調達することに成功したほか、評価額が2億ドル(約300億円)に達したと報じています。一方のStripeは2024年はじめに評価額が650億ドル(約9兆7000億円)を突破した大手決済ソフトウェア大手企業で、2024年4月には2018年4月以来6年ぶりに仮想通貨による決済を再開することを発表し、2024年10月から実際に仮想通貨を使った決済が可能になっています。決済サービスのStripeが2024年10月から仮想通貨での決済機能を再始動、一部のユーザーからは否定的な声も - GIGAZINEそんなStripeは2024年10月21日にBridgeを買収。買収を報告するX(旧Twitter)の投稿の中でBridgeは「BridgeとStripeが一緒になることで、トークン化されたドルの普及と実用性が加速し、世界中のすべての人にとって、お金の移動や保管、使用がより簡単になるでしょう。今回、StripeがBridgeを買収するというニュースを発表でき、大変うれしく思います」と述べています。Bridgeの創設者であるザック・エイブラムスCEOは「この買収により、世界中のより大きな問題を解決できるほか、より多くの開発者をサポート氏、より多くの消費者とビジネスを支援することができます。私たちは、最も厄介な世界的な金融課題を解決するためにBridgeを創設しました。これらの目標を完全に実現するためにStripeと力を合わせることに興奮しています」と投稿しています。また、Stripeのパトリック・コリソンCEOは「Stripeは世界最高のステーブルコインインフラストラクチャを構築する予定であり、そのためにBridgeをStripeに迎え入れることができてうれしく思います」と語りました。Bridgeの買収を巡っては、2024年10月17日にも買収に向けて交渉を進めていることが報じられており、その際は「最終的な決定はまだ下されておらず、Stirpe、Bridgeともに取引から手を引くことが可能」と伝えられていました。なお、Bridgeの買収は規制当局の承認などを受けた上で、数カ月以内に完了する予定で、両社は具体的な取引条件などを明らかにしていません。一方、海外メディアのForbesは、情報筋による発言をもとに「取引額は11億ドル」と報じました。