次期ゲーミングスマホ「ASUS ROG Phone 9」シリーズが11月19日に発表へ!

既報通り、Qualcomm傘下ののQualcomm Technologiesは21日(現地時間)、アメリカ・ハワイにてイベント「Snapdragon Summit 2024」を開催し、同社が展開する「Snapdragon」ブランドにおける新しいハイエンドクラスのスマートフォン(スマホ)などのモバイル製品向けのチップセット(SoC)「Snapdragon 8 Elite Mobile Platform(型番:SM8750-AB)」(以下、Snapdragon 8 Elite)を発表しました。

Powered by Snapdragon@ 8 Elite, the ROG Phone 9 Series is Coming Soon!



Join us live, November 19, 12:00 PM CET

👉https://t.co/DewzmoTYsX#ROGPhone9 #AiOnGameOn pic.twitter.com/jwVMRNgHXm — ROG Global (@ASUS_ROG) October 21, 2024

同社ではSnapdragon 8 EliteをASUSTeK Computer(以下、ASUS)やHonor Device(以下、Honor)、Samsung Electronics、Xiaomiなどの主要なメーカー/ブランドが採用する予定となっており、それらの商用製品が今後数週間以内に最初に発表されて順次発売され、イベントではASUSが次期ゲーミングスマホ「ROG Phone 9」を、Xiaomiが次期フラッグシップスマホ「Xiaomi 15」シリーズ、Honorが次期フラッグシップスマホ「Honor Magic7」シリーズを投入することを明らかにしています。合わせてASUSは22日(現地時間)、同社が展開するゲーミングブランド「ROG(Republic of Gamers)」におけるグローバル向け発表会「ROG Phone 9 Launch Event | AI ON, GAME ON」( https://rog.asus.com/event/rog-phone/ )を現地時間(NST)の2024年11月19日(火)19:00より実施するとお知らせしています。発表会はライブ中継され、日本時間(JST)では11月19日20時から。ROG Phone 9シリーズはASUSが展開するROGブランドにおけるゲーミングスマホ「ROG Phone」の次期モデルで、すでに紹介しているように中国の国家認証認可監督管理委員会(CNCA)の委託を受けて認証や審査登録を実施する機関である中国質量認証中心(China Quality Certification Centre:CQC)において未発表な5G対応スマホ「ASUSAI2501A」が中国強制製品認証(China Compulsory Certification:CCC)を通過しており、これが恐らくROG Phone 9シリーズだと考えられています。現行モデルである「ROG Phone 8」シリーズの後継機種となり、ROG Phone 8シリーズがQualcomm製ハイエンド向けSoC「Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform」を搭載していたようにROG Phone 9ではその後継である次期ハイエンド向けSoC「Snapdragon 8 Elite Mobile Platform」が搭載されることが明らかにされています。またこれまで通りにLEDによるライティングや空冷ファンやゲームパッドなどのさまざまなアクセサリーが用意されたゲームに特化した製品になると予想されます。さらに認証情報からこれまでのROG Phone 8などと同様に最大65Wの急速充電に対応していることが明らかとなっており、他のメーカーでは最大120Wなどに対応していることもあり、さらなる急速充電に対応していないのは残念なところです。更新中

記事執筆:memn0ck

■関連リンク・エスマックス(S-MAX)・エスマックス(S-MAX) smaxjp on Twitter・S-MAX - Facebookページ・ASUS ROG Phone 9 関連記事一覧 - S-MAX・ROG Phone 9 Launch Event | AI ON, GAME ON | ROG - Republic of Gamers