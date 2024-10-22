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ByteDance intern fired for planting malicious code in AI models - Ars Technica
https://arstechnica.com/tech-policy/2024/10/bytedance-intern-fired-for-planting-malicious-code-in-ai-models/
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