国分関信越は、「KANPAI POTATO 赤ワイン専用」「KANPAI POTATO 白ワイン専用」を2024年10月22日(火)より販売中です。

国分関信越「KANPAI POTATO 赤ワイン専用/KANPAI POTATO 白ワイン専用

国分関信越は、「KANPAI POTATO 赤ワイン専用」「KANPAI POTATO 白ワイン専用」を2024年10月22日(火)より販売中。

赤ワイン・白ワインそれぞれに合う味わいで、ワインとのマリアージュを楽しめます。

またウェーブカット状のチップスを採用することでシーズニングが良く絡み、お酒のお供になるしっかりとした味わいに仕上がっています。

パッケージ裏面には、国分グループが資本業務提携するユーロフィンQKENの分析データをもとにした“味わいグラフ”で、最適なペアリングが表現されています。

商品名 :KANPAI POTATO 赤ワイン専用

(べーコン・はちみつ・ブラックペパー味)

内容量 :50g

希望小売価格:180円(税別)

賞味期間 :150日

商品コメント:ベーコン・はちみつ・ブラックペパーの味わいで、赤ワインの芳醇さとボディ感をチップスのコク深いフレーバーが強調します。

商品名 :KANPAI POTATO 白ワイン専用

(カマンベール・ローズマリー・レモン味)

内容量 :50g

希望小売価格:180円(税別)

賞味期間 :150日

商品コメント:カマンベール・ローズマリー・レモンの味わいで軽やかな飲み口の白ワインにコクと爽やかさのあるチップスがマッチします。

発売日

2024年10月22日(火)

※国分グループの公式オンラインストア「ROJI日本橋 ONLINE STORE」でも購入可能。

KANPAI POTATO(カンパイポテト)

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ワインとのマリアージュを楽しめる!国分関信越「KANPAI POTATO 赤ワイン専用」 appeared first on Dtimes.