¡Úµð¿Í¡Û¡Ö¶¯ÂÇ¤ÎÊá¼ê¡×¤ÏÎ®½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡¡CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS½ªÀï¤ÇÃíÌÜ½¸¤á¤ëFA»ö¾ð
Âç¾ë¤ÏÊá¼ê¤È¤·¤Æ¤Ïº£µ¨45»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿(C)KentaHARADA/CoCoKARAnext
¡¡µð¿Í¤¬º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀï¤¤¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëSÂè6Àï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë2¡¼3¤ÈµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¡¢3¾¡4ÇÔ¤ÇÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤òÆ¨¤¬¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÃæ·Ñ¤®ÅÐÈÄ¤·¤¿¿ûÌî¤Ï9²ó¤ËËÒ¤Ë¾¡¤Á±Û¤·ÂÇ¤òµö¤·¤¿
¡¡»î¹ç¤Ç¤Ï8²ó¤«¤é¿ûÌîÃÒÇ·¤¬µß±çÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¼¹Ç°¤Î·ÑÅê¤â¸«¤»¤¿¤¬¡¢9²óÆó»à¤«¤éÁê¼ê¼çË¤¤ÎËÒ½¨¸ç¤Ë¾¡¤Á±Û¤·Å¬»þÂÇ¤òµö¤·¡¢9²óÎ¢¤âÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤º¡£CS¤Ç¤Ï6»î¹ç¤Ç¹ç·×9ÆÀÅÀ¤ÈÉÏÂÇ¤Ë¤â¶ì¤·¤ó¤À¡£
¡¡µåÃÄÁÏÀß90¼þÇ¯¤Îº£µ¨¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÍ¥¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÆüËÜ°ì¤Ø¤ÎÆ»¤Ë¤Ï²ÝÂê¤â»Ä¤Ã¤¿¡£
¡¡½¢Ç¤2Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤¬Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¡¢¤É¤ó¤Ê¥Á¡¼¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤«¤âÃíÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢º£µ¨¤Ï¼çÎÏÁª¼ê¤ÎFA¥¤¥ä¡¼¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¤ÏÊá¼ê¤ÎÂç¾ëÂî»°¡£Áª¼ê²ñÄ¹¤âÌ³¤á¤¿º£µ¨¤ÏÂÇ·âÉÔ¿¶¤ÇÆó·³Ä´À°¤Î»þ´ü¤â¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢¶ì¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£96»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨¡Ö.254¡×¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢27ÂÇÅÀ¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï¼çÀïÊá¼ê¤òÌ³¤á¤ë¤âº£µ¨¤Ï°¤Éô´ÆÆÄ¤Î¹Í¤¨¤Ç´ßÅÄ¹ÔÎÑ¡¢¾®ÎÓÀ¿»Ê¤È¤Î3Êá¼êÊ»ÍÑÀ©¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢¼ç¤Ë¡Ö5ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤ÇÂÇ·âÌÌ¤Ç¤Î¹×¸¥¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¤Ï¸Í¶¿æÆÀ¬¤Î»ØÌ¾¤ÇºÆ¤ÓÀèÈ¯¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤ëµ¡²ñ¤âÁý¤¨¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢²¾¤ËÂç¾ë¤¬Àë¸À¤¹¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢ºòÇ¯16ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤È¡Ö¶¯ÂÇ¤ÎÊá¼ê¡×¤Ïµ©¾¯¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÁèÃ¥Àï¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡£Êá¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï45»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Êá¼ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡¢ÀèÈ¯µ¡²ñ¤ò¤¤¤«¤Ëµá¤á¤ë¤«¤¬¡¢¼«¿È¤Î·èÃÇ¤Î¸°¤ò°®¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡Åê¼ê¿Ø¤Ç¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÎÃì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹âÍüÍºÊ¿¤âFA¥¤¥ä¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³ÚÅ·¤«¤éµð¿Í¤Ë2020Ç¯7·î¤Ë¥È¥ì¡¼¥É°ÜÀÒ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¥Á¡¼¥à¤ò²÷Åê¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¡£º£µ¨¤Ï51ÅÐÈÄ¤ÇËÉ¸æÎ¨¡Ö2.04¡×¤Èµ®½Å¤Êº¸¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ÎÍ¥¾¡¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡³ÚÅ·»þÂå¤ò´Þ¤á»Ë¾å10Ç¯ÌÜ¤Î¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤«¤é8Ç¯Ï¢Â³40»î¹ç°Ê¾åÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤¹¡ÖÅ´ÏÓ¡×¤Ö¤ê¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Í¤Æ¤«¤éµð¿Í°¦¤ò¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¹âÍü¤ÎÈ½ÃÇ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤½¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]