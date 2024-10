「カンロ飴」や「ピュレグミ」などでおなじみのカンロから、ポケモンとの大人気コラボレーション企画の第8弾となる”ピュレグミ”が登場。

季節感を取り入れた「ミックチュウフルーツ味」を使用した「ピュレグミポケモン ピカチュウのミックチュウフルーツ味」が発売されます☆

カンロ「ピュレグミポケモン ピカチュウのミックチュウフルーツ味」

参考価格:194円(税込)

発売日:2024年10月29日(火)

内容量:52g

販売エリア:全国

心地よい果肉食感が特徴の、一粒食べるたびにフルーツのフレッシュな甘ずっぱさが口に広がる、食べた瞬間こころが晴れるように、ちょっとハート(気持ち)があがるハート型のグミ「ピュレグミ」

「ピュレグミポケモン」は、2020年6月からこれまで全7種類を発売し、デザインのかわいらしさはもちろん、オリジナルのフレーバーやグミ型などから人気を博しています。

今回、第8弾として発売される「ピュレグミポケモン ピカチュウのミックチュウフルーツ味」は、パイン・りんご・マスカットを組み合わせたオリジナルの「ミックチュウフルーツ味」

りんごやマスカットといった秋冬が旬のフルーツを取り入れながら、ピカチュウをイメージした元気な味わいに仕上げられています。

グミ粒は正面を向いた「ピカチュウ型」に加え、横向きのシルエットが新登場。

おなじみの「ピュレハート」がランダムで入っているほか、出会えたら超ラッキーな「しっぽ型」もアソートされます。

グミの色はピカチュウをイメージした黄色と茶色の2色になっています。

パッケージは頬や口元に手を当て、さまざまな表情を浮かべる描き下ろしのピカチュウをメインに、雪の結晶や紅葉などの秋冬のモチーフをちりばめた5種類のデザインを展開。

大人かわいいテイストで、いつでもピカチュウと一緒に季節を感じられるようなデザインに仕上げられています☆

オリジナルフレーバーと秋冬を彩るピカチュウに心躍る第8弾の”ピュレグミ”。

2024年10月29日より販売される、カンロ「ピュレグミポケモン ピカチュウのミックチュウフルーツ味」の紹介でした☆

