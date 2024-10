純金製の優勝メダル！SGC「K24 ホノルルマラソン2024 記念メダル」

2024年12月8日(日)、ハワイ・オアフ島で開催されるホノルルマラソン2024オフィシャルメダルスポンサーSGCは、「K24 ホノルルマラソン2024 記念メダル」を製作、ECサイトで販売中です。

SGC「K24 ホノルルマラソン2024 記念メダル」

商品名 :K24 ホノルルマラソン2024 記念メダル

サイズ :直径約2.0cm

重さ :約3g

販売価格:110,000円(税込)

※金相場の変動により、価格改定となる場合があります。

販売期間:2025年2月28日(金)まで

この商品は、純金製で重さが約3g、直径約2.0cmです。

SGCは「想いをゴールドという永遠に色褪せることないかたちで残すことが私たちの仕事です。

純金メダルは優勝ランナーだけのものでなく、多くのみなさんにも手に入れていただけるよう製作しました。」とコメントしています。

日本国内のSGCゴールドショップなど直営店、催事「大黄金展」、その他百貨店、SGC公式オンラインストアで購入できます。

SGCは、オフィシャルメダルスポンサーとして、昨年同様フルマラソンの男女1位と、フルマラソン車椅子部門の男女1位に、2024年にちなみ、202.4gの純金製の優勝メダルを提供します。

また昨年はフルマラソンの完走者だけでしたが、ホノルルマラソンに挑むすべての皆様が様々な想いを持って走ることを想像し、2024年はすべての完走者(フルマラソン・10Kラン&ウォーク、カラカウア メリーマイル)に向けて、種目ごとにデザインの違う完走メダルを製作します。

