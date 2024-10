ファッション、コスメ、ブランド、インテリアなど、さまざまなグッズを取り扱う通信販売の「ベルメゾン」には、かわいらしいキャラクターグッズも盛りだくさん!

今回は、「ムーミン」デザインの腹巻付き裏ボアルームパンツを紹介します☆

ベルメゾン「ムーミン」腹巻付き裏ボアルームパンツ

価格:各4,490円(税込)

カラー:全2種(ムーミン、リトルミイ(ブラック))

サイズ:S、M、L、LL、3L

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

表はカットソー、裏はもこもこボアの動きやすくてあったかいルームパンツが登場。

優しい風合いのグレーがほっこりする「ムーミン」デザインのほか、

裾までかわいい、ブラックの「リトルミイ」デザインが新柄として追加されました☆

ムーミン

すっきりしたシルエットで、庭仕事やちょっとした外出にも対応できるルームパンツ。

おなか部分には、冷えから守る腹巻がついています☆

横からみても、すっきりとしたシルエットです。

表地はゆったり過ごしたい時にぴったりのカットソー素材。

ポケットは「ムーミン」と「リトルミイ」、そして葉っぱなどのシルエットが施され、北欧風なデザインに。

あると便利なスマホなどが入るポケット付き。

「ムーミン」たちのシルエットが、デザインのワンポイントに!

腹巻部分以外は、全面裏ボアです。

足首までしっかり温めてくれます☆

リトルミイ(ブラック)

新柄として、「リトルミイ(ブラック)」が登場しました。

「リトルミイ(ブラック)」は、ポケット部分だけでなく足元にもイラストがあしらわれています。

ブラックのルームパンツで、おうち時間もおしゃれに。

おなかもお尻もすっぽりと包まれ、温かく過ごせます。

ポケット部分には、楽しそうな「リトルミイ」のキュートな姿をプリント。

足元には、ころんとかわいらしい実が描かれています☆

表はカットソー、裏はもこもこのボアで動きやすくてあったか。

寒い季節に活躍すること間違いなしのルームパンツです!

「ムーミン」や「リトルミイ」の柄がかわいらしい、温かな裏ボアルームパンツ!

「ムーミン」腹巻付き裏ボアルームパンツは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です。

©Moomin Characters TM

