¡Ú¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤ÎÇ»ö¾ð¡¡Û¤¢¤ë¤È¤ÌîÎÉÇ¤¬¥Ñ¥¿¥Ã¤È¾Ã¤¨¤¿¡ª¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ï¡Ö¥Ú¥Ã¥È²Ä¡×¤¬Åö¤¿¤êÁ°
¡¡Æ°Êª¼Ì¿¿²È¡¦´ä¹ç¸÷¾¼¤Î¡ÖÀ¤³¦¥Í¥³Êâ¤¡×¤Î¥Ñ¥êÊÓ¤Ë¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤Ç½»Âð³¹¤ÎÏ©¾å¤ËÐÊ¤àÇ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£»ô¤¤Ç¤«ÃÏ°èÇ¤«ÌîÎÉÇ¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤â£´É¤¡£º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¡Ä¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤¬Àµ¤·¤¤¤«¤É¤¦¤«¤À¤¬¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¾×·âÅª¤À¡£º£¤Ï¥Ñ¥ê¤Î³¹¤òÊâ¤¤¤Æ¡¢Ï©¾å¤ÇÇ¤ò¸«¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¡¡¤³¤Î10·î¡¢¶¥ÇÏ¤Î³®ÀûÌç¾Þ´ÑÀï¤Ê¤É¤Ç¥Ñ¥ê¤Ë£·Æü´ÖÂÚºß¤·¤¿ÀÞ¤Ë¡¢»ÔÆâÃæ¿´Éô¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹Ù³°¤Ç¤âÃÏ°èÇ¡¢ÌîÎÉÇ¤Ï£±É¤¤â¸«¤«¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Í£°ì¡¢ÌÜ¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ª¥Ú¥éºÂ²£¤ÇÊª¸ð¤¤¤ÎÏ·½÷¤¬»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿£²É¤¤ÎÇ¡Ê¼Ì¿¿¡Ë¡£»£±Æ¤·¤è¤¦¤ÈÇ¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢Ï·½÷¤ÏÁÇÁá¤¯ÌÓÉÛ¤ò¤«¤±¤Æ±£¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Ï·½÷¤ÎËµ¤é¤Ë¤Ï»æ¥³¥Ã¥×¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ï¤Ï¡Á¤ó¤Èµ¤¤¬ÉÕ¤¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤«¤é£²¥æ¡¼¥í¹Å²ß¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ»æ¥³¥Ã¥×¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¡¢Ï·½÷¤Ï¤¹¤°¤µ¤ÞÌÓÉÛ¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¥Ë¥Ã¥³¥êÈù¾Ð¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡£²É¤¤ÎÇ¤Ï¼Ì¿¿¤ò»£¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤â¤³¤Á¤é¤ò¸þ¤¯¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢ÌÄ¤À¼¤Ò¤È¤Ä½Ð¤µ¤Ê¤¤¡£Æ¬¤òÉï¤Ç¤Æ¤â¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÈ¿±þ¤·¤Ê¤¤¡£ÂÎ¤ò´ó¤»¹ç¤Ã¤ÆÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸¤¤Ï³¹¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç¸«¤«¤±¤ë¡£¥á¥È¥í¤Î¼ÖÆâ¤ÇºÂ¤ê¹þ¤ó¤ÇÂç¿Í¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¸¤¡¢¥«¥Õ¥§¤Ç»ô¤¤¼ç¤¬¿©»ö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¥¸¥Ã¤ÈÂÔ¤Ä¸¤¡Ä¡£
¡¡½Ð¤«¤±¤ë¤¿¤Ó¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ¹¥¤¤Î¥Þ¥À¥à±Ù»Ò¤µ¤ó¤Ë¡¢¤Ê¤¼¥Ñ¥ê¤ÇÌîÎÉÇ¤ò¸«¤«¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢ÃÎ¿Í¤ÎÊè»²¤ê¤Ç¥â¥ó¥Ñ¥ë¥Ê¥¹ÊèÃÏ¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¼ÁÌä¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ö¤³¤³¤Ë¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡¢ÌîÎÉÇ¤¬²¿É¤¤â¤¤¤¿¤Î¤è¡£¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤«¤é¤´ÈÓ¤ò¤¢¤²¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤ä¤á¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤Æ¡¢½»Ì±¤Î´Ö¤Ç¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦Âç¤¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¡£¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë»þ¤«¤é¡¢Ç¤Î»Ñ¤ò¤¤¤Ã¤µ¤¤¸«¤«¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Í¡£¤ß¤ó¤Ê¡¢¤É¤¦¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¡Ä¡×
¡¡½»Ì±¤«¤é¶ì¾ð¤¬½Ð¤ë¡¢¥Ñ¥ê»Ô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬ÂÐ±þºö¤òÎý¤ë¡£¤½¤ì¤ò¶¤Ë¥Ñ¥ê¤Î³¹³Ñ¤«¤éÌîÎÉÇ¤¬¥Ñ¥¿¥Ã¤È¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Ä¡£¤³¤ÎÀè¤Ï¤´ÁÛÁü¤Ë¤ªÇ¤¤»¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢ÆüËÜ¤È°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥Ñ¥ê¤Ç¤Ï¥¢¥Ñ¥ë¥È¥Þ¥ó¤Ç¥Ú¥Ã¥È¤ò»ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥Ú¥Ã¥È¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤òÍýÍ³¤ËÆþµï¤òÃÇ¤ë¤³¤È¤ò¶Ø»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤·¡¢¼ÂÂÖ¤Ï»ô¤¦¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ê¤Î¤À¡£¥¢¥Ñ¥ë¥È¥Þ¥ó¤Ë¤ÏÊ¬¾ù¤ÈÄÂÂß¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤â¥Ú¥Ã¥È²Ä¡£¥Ñ¥êÃæ¿´Éô¤ËÆüËÜ¤Î¤è¤¦¤Ê¸Í·ú¤Æ¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤«¤é¡¢»ÔÁ´ÂÎ¤¬¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤ÏÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤âÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤â¡¢´ÉÍýµ¬Ìó¤Ê¤É¤Ç´ðËÜÅª¤Ë¸¤¤äÇ¤ò»ô¤¦¤³¤È¤ò¶Ø»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¶áÇ¯¤Ï¥Ú¥Ã¥È¤ò»ô¤¦¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢Ê¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï´ÉÍýµ¬Ìó¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ¡¢¥Ú¥Ã¥È²Ä¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£ÄÂÂß¤Î¾ì¹ç¤Ï¥Ú¥Ã¥ÈÉÔ²Ä¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤¬¡¢²Ä¤Î¾ì¹ç¤ÏÉÔ²Ä¤ÎÊª·ï¤è¤ê¤âÄÂÂßÎÁ¤ò¹â¤¯ÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¥Ú¥Ã¥ÈÉÔ²Ä¤Ê¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¡£¤¢¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍý¶È¼Ô¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö´ðËÜ¤ÏÇ¤è¤ê¤Ï¸¤¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸¤¤¬»¶Êâ¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤Ë±ø¤ì¤¿Â¤òÀö¤¦¿å¾ì¤¬É¬Í×¤À¤±¤É¡¢¿å¾ì¤¬¤Ê¤¤¤È¤«¡¢ËÊ¤¨¤ë¤«¤é¤¦¤ë¤µ¤¤¡¢Ï²¼¤Ê¤É¤Ç´í³²¤ò²Ã¤¨¤ë¸¤¤¬¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¥Í¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ç¤â´Þ¤á¤Æ¥Ú¥Ã¥ÈÉÔ²Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬Âç¤¤ÊÎ®¤ì¤Ç¤¹¡£Ç¤Ï²È¤ÇÇã¤¦¤Ê¤é¡¢ÄÞ¤È¤®¤Ê¤É¤Ç²È¤Ë½ý¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤âÊ¬¾ù¤Ê¤é½êÍ¼Ô¤ÎÌäÂê¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¤Û¤È¤ó¤É¤¬¥Ú¥Ã¥ÈÉÔ²Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÇã¤Ã¤¿¿Í¤¬°ú¤ÅÏ¤·¤Î»þ¤Ë¥Ú¥Ã¥ÈÉÔ²Ä¤ò´ðËÜ¤Ë¤·¤¿´ÉÍýµ¬Ìó¤òÅÏ¤µ¤ì¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Ò¤È¤ê¤À¤±È¿ÂÐ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦½¸ÃÄ¿´Íý¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£º£¸å¤Ï¸¤¤ÈÇ¤ÏÊÌ¤Ë¹Í¤¨¡¢º£¤Î»þÂå¤Ë¹ç¤Ã¤¿´ÉÍýµ¬Ìó¤ËÊÑ¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤·¡¢¼ÂºÝ¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÆüËÜ¤â¥Ñ¥êÊÂ¤ß¤ËÇ¤ò»ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬Áý¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÊÊ÷ÅÄ½ß¡¿¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡Ë