コンセプトは日本美と泊まれる美術館！美都津山庵 別邸／ヴィラ美都奈義

美都津山庵 別邸/ヴィラ美都奈義

10月7日に国内外で発売された「Japan Brand Collection2025 Luxury Selection」に、「森の芸術祭 晴れの国・岡山」が開催されている岡山県北の、「美都津山庵 別邸(びとつやまあん)」と「ヴィラ美都奈義(びとなぎ)」が掲載。

■「美都津山庵 別邸」「ヴィラ美都奈義」について

日本美と泊まれる美術館をコンセプトとした「美都津山庵 別邸」は、2022年、岡山県津山市の迎賓館として、「ヴィラ美都奈義」は、2024年、奈義町の迎賓館として、それぞれ一等貸しの高級ホテルとして建設されました。

ヴィラ美都奈義 さとうたけしアート

ヴィラ美都奈義 ル・コルビュジェの部屋

美都津山庵 別邸 2階和室

■「Japan Brand Collection2025 Luxury Selection」について

「Japan Brand Collection2025 Luxury Selection」は、日本国内の選りすぐられた名門レストランやラグジュアリーホテル、伝統工芸品などを外国人編集者による英訳文と綺麗な写真で紹介するガイドブックです。

本文は全て英語で書かれ、海外の紀伊國屋書店や、各国の書店、ネットにて販売。

国内では、東京や大阪など都市部の大型書店、国内ネット販売にて発売されています。

本誌は訪日予定の方や在日の海外の方に向けての情報が満載であり、日本の素晴らしいモノやサービス、上質な宿泊施設の空間を知ることで読者に感動や満足感を与えてくれます。

誌面制作は外国人編集者が担当しており、日本の魅力を体験できる、今回の2ホテルをはじめ、海外の方目線で紹介されているのでより心に響く1冊になっています。

Japan Brand Collection2025 Luxury Selection

ヴィラ美都奈義 英文

美都津山庵 別邸 英文

さらに、国際芸術祭「森の芸術祭 晴れの国・岡山」が開催され、国内外から多くの方々が、会場である岡山県北『美作(みまさか)地域』を訪れています。

そのガイドブックとなる「MIMASAKA AREA ART GUIDE」アート・ブックが製作され、奈義町現代美術館とともに、「ヴィラ美都奈義」が「泊まれる美術館ホテル」として掲載されました。

これまでにない岡山県北の質の高い宿泊施設が、インバウンドに向けた地方創生の拠点施設として期待されます。

■施設概要

【美都津山庵 別邸】

所在地 : 岡山県津山市西新町76-2

宿泊料金 : [素泊まり] 1泊2名様 76,000円〜

[朝食付き] 同 80,000円

宿泊プラン

定員 : 8名

アクセス : 岡山駅から津山駅まで快速で約1時間10分

津山駅からタクシー約6分

アクセス

公式サイト: https://bitotsuyama.com/bettei/

【ヴィラ美都奈義】

所在地 : 岡山県勝田郡奈義町行方367-2

宿泊料金 : [素泊まり] 1泊2名様 76,000円(税込)

[プレミアムVIPプラン] 同 396,000円(税込)

定員 : 9名

アクセス : 津山駅から中鉄バス「行方・小坂線」乗車、

「行方」で下車→徒歩15分

アクセス

公式サイト: https://bitotsuyama.com/nagi/

