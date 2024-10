全粒粉使用！モントワール『ニブルズミルクチョコレート／ニブルズダークチョコレート』

モントワールは、英国発祥の世界的ビスケットブランド「マクビティ」から、『ニブルズミルクチョコレート』と『ニブルズダークチョコレート』の2種を2024年10月28日(月)より、全国のスーパー、ドラッグストアなどで発売します。

モントワール『ニブルズミルクチョコレート/ニブルズダークチョコレート』

■商品概要

商品名 :マクビティ ニブルズミルクチョコレート

マクビティ ニブルズダークチョコレート

発売日 :2024年10月28日(月)

内容量 :37g

希望小売価格:オープン価格

販売場所 :全国のスーパーマーケットやドラッグストアなど

■圧倒的な美味しさと便利さを兼ね備えたチョコビスケット

「ニブルズ」は、マクビティの伝統的な全粒粉ビスケットの風味と食感を活かしつつ、現代のライフスタイルに合わせて開発された商品です。

ひとくちサイズの全粒粉ビスケットを、口どけの良いチョコレートで包み込んだ贅沢な味わいが楽しめます。

今回のリニューアルでは、食べきりサイズでの「ニブルズ」を発売します。

■商品特徴

〇絶妙なバランス:ザクザクビスケットと滑らかなチョコレートの絶妙なハーモニー

〇健康と美味しさの両立:全粒粉使用で食物繊維豊富、罪悪感なく味わえる

〇便利で清潔:手が汚れにくく、どこでも気軽に楽しめる

〇食べきりサイズ:いつでも本格的な味わいを楽しめる37g小袋タイプ

〇2種類の味わい:ミルクチョコレートの優しい甘さと、ダークチョコレートの大人の深み、2つの味わいをお好みで

■公式HP

https://mcvities-jp.com/

■マクビティ製品に関する一般消費者からのお問い合わせ先

モントワール お客様相談センター

TEL :0120-964-480

電話受付時間:9:00〜17:00(土・日・祝日・会社休日を除く)

