¤Ò¤í¤æ¤¡¢ÃæÌî¿®»Ò¤ÈÇ¾¤ò²Ê³Ø¤¹¤ë£¡¡¿Í¤Ï³°¸«¤ÇÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ª¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤òÇ¾²Ê³Ø¤ÇÊ¬ÀÏ¡Ú¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡ÖÈþ¿Í¤ä¥¤¥±¥á¥ó¤Î´ð½à¤¬°ìÄê¼þ´ü¤ÇÊÑ¤ï¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ä¤Ê¤ê¤Î²¾Àâ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ëÃæÌî¿®»Ò
¤Ò¤í¤æ¤¤¬¥²¥¹¥È¤È¥Ç¥£¡¼¥×Æ¤ÏÀ¤¹¤ë¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ÎÏ¢ºÜ¡Ö¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¡£Ç¾²Ê³Ø¼Ô¤ÎÃæÌî¿®»Ò¤µ¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤Æ¤Î3²óÌÜ¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢¿Í¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤ÇÂç¤¤¯È½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤òÃæÌî¿®»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢Ç¾²Ê³Ø¤ÇÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥â¥Æ¤ë´é¤¬»þÂå¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¦¤Î¤â¡¢¤¢¤ëÍýÍ³¤«¤é¤À¤½¤¦¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï¡©
¡ö¡ö¡ö
¤Ò¤í¤æ¤¡Ê°Ê²¼¡¢¤Ò¤í¡Ë¡¡¤è¤¯¡ÖÈþ¿Í¤È¥¤¥±¥á¥ó¤ÏÆÀ¤ò¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ËÍ¤Ï¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ËÈþÍÆÀ°·Á¤¹¤ë¤Î¤ÏÈ¿ÂÐ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬ºÇ¶áÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢À°·Á¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬°µÅÝÅª¤Ë¼Ò²ñ¤ÇÀ®¸ù¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÃæÌî¿®»Ò¡Ê°Ê²¼¡¢ÃæÌî¡Ë¡¡¶½Ì£¿¼¤¤¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸¦µæ·ë²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ºÌ³½ê¤«¤é¼áÊü¤µ¤ì¤ë¼ü¿Í¤ò¤Õ¤¿¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤±¡¢°ìÊý¤Ë¤ÏÀ°·Á¼ê½Ñ¤ò»Ü¤·¡¢¤â¤¦°ìÊý¤Ë¤Ï²¿¤â¤»¤º¤Ë¼áÊü¤·¤Æ¡¢ºÆÈÈÎ¨¤òÄÉÀ×Ä´ºº¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤é¤·¤¤ÂçÃÀ¤Ê¼Â¸³¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÃæÌî¡¡¤Ç¡¢À°·Á¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Ï·ºÌ³½ê¤ËÌá¤ë³ÎÎ¨¤¬¹â¤¯¡¢À°·Á¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤ÏºÆÈÈÎ¨¤¬Äã¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ò¤í¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢³°¸«¤¬¼Ò²ñÅ¬±þ¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÃæÌî¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¼Ò²ñ¤Ë¤ÏÆÃÄê¤Î³°¸«¤Î¿Í¤Ï°¤¤¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦ÊÐ¸«¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤¤¤ï¤æ¤ë°¿ÍÌÌ¤ä¿®Íê¤Ç¤¤Ê¤½¤¦¤Ê´éÎ©¤Á¤À¤È¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï±³¤ò¤Ä¤¯¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÀèÆþ´Ñ¤ò»ý¤¿¤ì¤ä¤¹¤¤¡£
¤Ò¤í¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÊÐ¸«¤¬ËÜ¿Í¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¡£
ÃæÌî¡¡¤Ï¤¤¡£¿¿ÌÌÌÜ¤ËÀ¸¤¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â³°¸«¤ÇÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤¹¤ë¤È¡Ö¤É¤¦¤»ÈÈºá¼Ô°·¤¤¤µ¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢ËÜÅö¤ËÈÈºá¤ò¤·¤¿¤Û¤¦¤¬ÆÀ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ë»ê¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£À°·Á¼ê½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÊÐ¸«¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¼Ò²ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ò¤í¡¡ÍýÏÀÅª¤Ë¤ÏÀµ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÃæÌî¡¡¤³¤Î¹Í¤¨Êý¤¬°ìÈÌÅª¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊÌ¤ÎÌäÂê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤à¤·¤í¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¼çÄ¥¤¹¤ë¤È»ä¤¿¤Á¤ÏÊÑ¿Í°·¤¤¤µ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤Ò¤í¡¡¤Ç¤â¡¢¼ÂºÝÌäÂê¡¢¿Í¤Î³°¸«¤¬Í¿¤¨¤ë°õ¾Ý¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ÏÉî¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£½¢³è¤È¤«¤Ë¤â±Æ¶Á¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡£
ÃæÌî¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤·¤«¤â¿Í»öºÎÍÑÃ´Åö¼Ô¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¿Í¤òÁª¤ÖÂ¦¤Î¿Í´Ö¤Ï¼«Ê¬¤¬´é¤ÇÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤Ç¤â¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤½¤¦¤À¤«¤éºÎÍÑ¤·¤¿¡×¡Ö¿®Íê¤Ç¤¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÍýÍ³¤Å¤±¤Ï¤è¤¯Ê¹¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ÃæÌî¡¡¤³¤ì¤¬¿Í´Ö¤ÎÌñ²ð¤Ê¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¿Í¤Î³°¸«¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍÅª¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î»þÂå¤äÊ¸²½¤ÇÉ¸½àÅª¤È¤µ¤ì¤ë´é¤¬Èþ¿Í¤ä¥¤¥±¥á¥ó¤È¤µ¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
ÃæÌî¡¡³Î¤«¤ËÊ¿¶Ñ´é¤¬Ì¥ÎÏÅª¤À¤È¤µ¤ì¤ëº¬µò¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡Ö¸«´·¤ì¤Æ¤¤¤ë´é¡×¤È¤¤¤¦Í×ÁÇ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿Æ¶áÀ¤Î¹â¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦ÍýÏÀ¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¿Æ¶áÀ¤¬¹â¤¤´é¤¬É¬¤º¤·¤â100¡ó´°àú¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ê´é¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡
ÃæÌî¡¡»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡ÖË°¤¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤ÈÆ±¤¸´é¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¿·¤·¤µ¤òµá¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢40Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤Î´é¤Ï¡¢º£¤È¤Ï¤«¤Ê¤ê°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤â¤Ã¤ÈÀ¾ÍÎÅª¤Ê´éÎ©¤Á¤¬¹¥¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ò¤í¡¡Îã¤¨¤ÐÁð´¢ÀµÍº¤µ¤ó¤È¤«¡©
ÃæÌî¡¡¤Ï¤¤¡£Ä¦¤ê¤Î¿¼¤¤´éÎ©¤Á¤Î¿Í¤¬¥¤¥±¥á¥ó¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ò¤í¡¡¤Ç¤â¡¢º£¡¢¿Íµ¤¤Î¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤Î´ð½à¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ÃæÌî¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤Ï´Ú¹ñ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê´é¤¬¹¥¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊÑÁ«¤³¤½¤¬»ä¤¿¤Á¤ÎÈþ¤Î´ð½à¤¬¾ï¤Ë¿Ê²½¤·¡¢Å¬±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñ¤äÊ¸²½¤ÎÊÑ²½¡¢¤½¤·¤Æ»ä¤¿¤Á¤Î»ë³ÐÅª¤ÊË°¤¤¬¡¢¿·¤·¤¤Èþ¤Î´ð½à¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤Ø¡¼¡¢ÌÌÇò¤¤¡£
ÃæÌî¡¡Ì¡²è²È¤Ç¹¾¸ÍÉ÷Â¯¸¦µæ²È¤Î¸Î¡¦¿ù±ºÆü¸þ»Ò¤µ¤ó¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹¾¸Í»þÂå¤ÎÈþ¿Í¤Î´ð½à¤Ï»þÂå¤È¤È¤â¤ËÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¹¾¸Í»þÂå½é´ü¤Ë¤Ï¾®´é¤Ç¥¹¥é¥Ã¤È¤·¤¿Èþ½÷¤¬¹¥¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»þÂå¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¤½¤Î´ð½à¤¬¤É¤ó¤É¤óÊÑ¤ï¤ê¡¢¹¾¸ÍËö´ü¤Ë¤Ê¤ë¤È5¡¢6Æ¬¿È¤¯¤é¤¤¤Îº£¤Î´ð½à¤Ç¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤¤¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤ÂÎ·Á¤Î¿Í¤¬¹¥¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤½¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤ë¤ó¤À¡£
ÃæÌî¡¡ÌÌÇò¤¤¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÈþ¤Î´ð½à¤ÎÊÑÁ«¤¬¤¿¤Ã¤¿40Ç¯¡¢1À¤Âå¤«2À¤Âå¤¯¤é¤¤¤Î´Ö¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿´ð½à¤«¤é¾¯¤·³°¤ì¤¿¿Í¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëà³°¤ìÃÍá¤Î¿Í¤¬¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¤¤¤¤´é¤À¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÃ±½ã¤Ë¡ÖÊ¿¶Ñ´é¤¬¥â¥Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÏÀ¤À¤±¤Ç¤ÏÀâÌÀ¤·¤¤ì¤Ê¤¤¸½¾Ý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¡ÖÈþ¿Í¤Ï»°Æü¤ÇË°¤¤ë¡×¤È¤«¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¬¤Á´Ö°ã¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÆüËÜ¿Í¤Ï¥È¥ê¥ó¥É¥ëÎèÆà¤µ¤ó¤È¤«¥í¡¼¥é¤µ¤ó¤È¤«³°¹ñ·Ï¤Î´éÎ©¤Á¤ò¹¥¤à·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤³¤Î¸½¾Ý¤â¿·µ¬À¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
ÃæÌî¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡Ö¿·µ¬À¡×¤òµá¤á¤ëÉôÊ¬¤È¡Ö¿Æ¶áÀ¡×¤òµá¤á¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤Î¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¡¼¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¡¢¤½¤Î»þÂå¤Î¡ÖºÇ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ê´é¡×¤ò·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤Û¤¦¤Û¤¦¡£
ÃæÌî¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¥À¥ì¥Î¥¬¥ìÌÀÈþ¤µ¤ó¤Î´é¤ÏÆüËÜ¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Èþ¤·¤¤¤ÈÇ§¤á¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥À¥ì¥Î¥¬¥ì¤µ¤ó¤è¤ê¤â¤Ã¤ÈÀ¾ÍÎ´ó¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥¥ì¥¤¤Ê¿Í¤Ç¤âÆüËÜ¿ÍÅª¤Ë¤Ï¹¥¤ß¤¬Ê¬¤«¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤ÏÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¿Æ¶áÀ¤ÎÈÏ°Ï¤«¤é¾¯¤·³°¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¿Íµ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤À¤«¤é³°¹ñ¿Í¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤µ¤ó¤è¤ê¤â¡¢Æü·Ï¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤µ¤ó¤Î¤Û¤¦¤¬¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤ó¤À¡£
ÃæÌî¡¡¤¢¤È¡¢Èþ¿Í¤ä¥¤¥±¥á¥ó¤Î´ð½à¤¬°ìÄê¼þ´ü¤ÇÊÑ¤ï¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ä¤Ê¤ê¤Î²¾Àâ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢´ð½à¤¬¤º¤Ã¤È°ìÄê¤À¤È¡¢¤½¤ì¤ËÅ¬±þ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¡¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Ï¥Ã¥¯¡Ê¹¶Î¬¡Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥Ï¥Ã¥¯¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Èþ¤Î´ð½à¤¬¼«Á³¤ÈÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡ÃËÀ¤Î¾ì¹ç¡¢Â¿ÍÍ¤Ê½÷À¤Î¹¥¤ß¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°äÅÁ»Ò¤ò¹¤¯³È»¶¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ËÜÇ½¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â½÷À¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢´ð½à¤òÊÑ²½¤µ¤»¤ëÍøÅÀ¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
ÃæÌî¡¡¤½¤¦¤È¤â¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£³Î¤«¤Ë»Ò°é¤Æ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢´ð½à¤¬¸ÇÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤¬ÍÍø¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢°äÅÁÅªÂ¿ÍÍÀ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È½÷À¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¿¥¤¥×¤ÎÃËÀ¤È»Ò¶¡¤ò¤â¤¦¤±¤¿¤Û¤¦¤¬ÍÍø¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤½¤³¤Ë»Ò°é¤Æ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÃæÌî¡¡»Ò°é¤Æ¤Ï´Ä¶Í×°ø¤¬Âç¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤·¡¢½÷À¤¬¤Ò¤È¤ê¤Ç»Ò°é¤Æ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¼Â¤ÏÍðº§¤Î¤Û¤¦¤¬À¸Êª³ØÅª¤Ë¤ÏÍÍø¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¥¤¥±¥á¥ó¤äÈþ½÷¤ËË°¤¤ë¤Î¤â¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÃæÌî¡¡¤ß¤ó¤Ê¤¬Æ±¤¸¥¿¥¤¥×¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Â¿ÍÍÀ¤¬¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¿·¤·¤¤ÆÃÄ§¤ò»ý¤Ä¥¿¥¤¥×¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¼Ö¤Ç¤¿¤È¤¨¤ë¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¡Ö¥Ý¥ë¥·¥§¤¬¹¥¤¡×¤È¸À¤¤»Ï¤á¤ë¤È¡¢¡Ö»ä¤Ï¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤¬¤¤¤¤¡×¤È¸À¤¦¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¤Ò¤í¡¡¥â¥Æ¤äºÎÍÑ¡¢¤½¤Î¿Í¤¬ÈÈºá¤·¤½¤¦¤«¤Þ¤Ç¡¢¿Í¤Ï³°¸«¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤¹¤®¤ë¤ó¤À¡£ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ö¡ö¡ö
¢£À¾Â¼ÇîÇ·¡ÊHiroyuki NISHIMURA¡Ë¡¡
¸µ¡Ø£²¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù´ÉÍý¿Í¡£¶áÃø¤Ë¡ØÀ¸¤«¡¢»à¤«¡¢¤ª¶â¤«¡Ù¡Ê¶¦Ãø¡¢½¸±Ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë¤Ê¤É¡¡
¢£ÃæÌî¿®»Ò¡ÊNobuko NAKANO¡Ë¡¡
1975Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£Ç¾²Ê³Ø¼Ô¡¢°å³ØÇî»Î¡¢Ç§ÃÎ²Ê³Ø¼Ô¡£ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡Çî»Î²ÝÄø½¤Î»¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñÎ©¸¦µæ½ê¥Ë¥å¡¼¥í¥¹¥Ô¥ó¤Ë¶ÐÌ³¸å¡¢µ¢¹ñ¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡Ø¿Í¤Ï¡¢¤Ê¤¼Â¾¿Í¤òµö¤»¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ù¡Ê¥¢¥¹¥³¥à¡Ë¤Ê¤É
¹½À®¡¿²ÃÆ£½ãÊ¿¡Ê¥ß¥É¥ë¥Þ¥ó¡Ë¡¡»£±Æ¡¿Â¼¾å¾±¸ã
¡ÖÈþ¿Í¤ä¥¤¥±¥á¥ó¤Î´ð½à¤¬°ìÄê¼þ´ü¤ÇÊÑ¤ï¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ä¤Ê¤ê¤Î²¾Àâ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ëÃæÌî¿®»Ò