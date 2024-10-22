黄金色のコトカケヤナギが見頃 中国甘粛省敦煌市

19日、見頃を迎えた敦煌市莫高鎮のコトカケヤナギ林。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）

【新華社敦煌10月22日】中国甘粛省敦煌市莫高鎮はコトカケヤナギの林が最も美しい時期を迎えた。日光に照らされた葉は黄金色に輝き、見る人を魅了している。

黄金色のコトカケヤナギが見頃 中国甘粛省敦煌市

19日、見頃を迎えた敦煌市莫高鎮のコトカケヤナギ林。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）

黄金色のコトカケヤナギが見頃 中国甘粛省敦煌市

19日、見頃を迎えた敦煌市莫高鎮のコトカケヤナギ林。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）

黄金色のコトカケヤナギが見頃 中国甘粛省敦煌市

19日、見頃を迎えた敦煌市莫高鎮のコトカケヤナギ林。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）

黄金色のコトカケヤナギが見頃 中国甘粛省敦煌市

19日、見頃を迎えた敦煌市莫高鎮のコトカケヤナギ林。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）

黄金色のコトカケヤナギが見頃 中国甘粛省敦煌市

19日、敦煌市莫高鎮のコトカケヤナギ林を散策する人たち。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）

黄金色のコトカケヤナギが見頃 中国甘粛省敦煌市

19日、敦煌市莫高鎮のコトカケヤナギ林を散策する人たち。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）

黄金色のコトカケヤナギが見頃 中国甘粛省敦煌市

19日、敦煌市莫高鎮のコトカケヤナギ林を散策する人たち。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）

黄金色のコトカケヤナギが見頃 中国甘粛省敦煌市

19日、敦煌市莫高鎮のコトカケヤナギ林を散策する人たち。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）

黄金色のコトカケヤナギが見頃 中国甘粛省敦煌市

19日、敦煌市莫高鎮のコトカケヤナギ林を散策する人たち。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）

黄金色のコトカケヤナギが見頃 中国甘粛省敦煌市

19日、敦煌市莫高鎮のコトカケヤナギ林を散策する人たち。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）