【SCHECTER】(埼玉県 ふーみん 41歳)お世話様です。いつも楽しみに拝見しております。ギターほしい欲が尽きないため、GAS抜きのために自慢させてください。今夏手に入れた1983年製のSchecter ST Typeです。これまで国内外のハイエンドと言われるギターを何本か購入し、そろそろビンテージに手を出そうかなと思い、ネットで色々見ていたところ下記のリンクにたどり着きました。

弾き手、空間、曲、ギターの全てがカッコよく、お店のサイトに行きましたがすでにソールド。似た個体をReverbで探すこと半年ほどで出会いました。・83年に閉鎖したヴァンナイズ工場の木工部長が亡くなった際のガレージセールのミント放出品という触れ込み。・プロミュージシャンの息子がトレーダーをやっており、当個体への評価は"Off the chart!"・製造年の判定はポットデイトのみ。バタ臭いけどそそられる売り文句です。YOUTUBEの個体とはネック、ピックアップ、ブリッジが違うようですがウォッチしてました。ある日、84年のESP製では?という指摘コメントがあり、その後みるみる値下がりしました。トレーダーと何度かメッセージでやり取りし、悪い人ではなさそうだったので"真贋はさておき、この値段なら、写真と同じギターが届けばOK"と思える価格を提示したところ交渉成立しました。届いたギターは持っているギターの中でも2本ほどある"頭一つ抜き出た良サウンドの個体"と同等で、まさにOff the chart!でした。真贋は、、、投資目的ではなく演奏目的ですので信じて使います。少なくとも否定を確定する根拠は一つもありません。きっと若き日のTom Andersonさんが組み上げ、David Schecterさんが検品したギターを、木工部長さんが大切にしていたのでしょう。◆ ◆ ◆「Off the chart」だなんて言われたら、そりゃもう我慢できんわな。Off the chartなのであれば、いっそノーブランドでもいいわけですよ。そしてね、気に入ったギターであればこそ、素性がはっきりしているより謎深いほうが魅力が増すのよ。「この領域まで到達するのに、どんな奇跡が重なったのかな?」と想いを馳せ、妄想しながら真相に迫っていくのが趣味人の醍醐味なんだもの。そしてそれが全くGAS抜きにならないという皮肉な世界(笑)。ランドールのヌーノモデルとの相性はどう?(BARKS 烏丸哲也)◆【俺の楽器・私の愛機】まとめページ