コタエルHRは、野村證券および京都知恵産業創造の森との共催セミナー「スタートアップが後悔しないための上場準備と人材確保へのインセンティブ戦略」を2024年12月10日(火)に開催します。

コタエルHR「スタートアップが後悔しないための上場準備と人材確保へのインセンティブ戦略」

タイトル : スタートアップが後悔しないための上場準備と

人材確保へのインセンティブ戦略

開催日時 : 2024年12月10日(火)17:30〜18:30

(会場受付開始時間は17:10を予定)

会場 : KOIN

(京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地

京都経済センター3階)

主催 : 野村證券株式会社

一般社団法人 京都知恵産業創造の森

コタエルHR株式会社

参加費 : 無料

定員 : 30名

申込フォーム: https://peatix.com/event/4170904

コタエルHRは、野村證券および京都知恵産業創造の森との共催セミナー「スタートアップが後悔しないための上場準備と人材確保へのインセンティブ戦略」を2024年12月10日(火)に開催。

このセミナーでは、野村證券の日下部嵐氏が「最近のIPOのマーケット環境を踏まえた上場準備のポイント」を、コタエルHRの小林弘樹が「優秀な人材を採用・リテインするためのインセンティブ・プラン」を解説します。

IPOは企業の成長や資金調達に大きな影響を与える重要なステップです。

きっと誰もが失敗したくないはず。

けれど、準備不足や誤ったタイミングが致命的な結果を招くこともあります。

そんなリスクを回避できるよう、このセミナーでは最近の市場動向と特徴を踏まえながら株式上場のメリットや成功に必要な準備を分かりやすく解説。

また、採用に効果的なインセンティブ・プランについても話されます。

IPOに向けて組織の成長を加速するには人材確保が欠かせません。

「思うように採用が進まない」、「せっかく採用したのにすぐに辞めてしまった」といった課題解決のヒントとなるインセンティブ・プランと、その効果的な活用方法を解説。

IPO準備でつまずかないためのポイントを押さえられる無料セミナーです。

スタートアップの経営者さまはもちろん、採用に課題を抱える人事担当者さまにもお役立ていただける情報が届けられます。

■このような方におすすめ

・IPOに向けた準備を進めていきたいスタートアップ経営者

・上場準備の優先事項を把握しておきたい経営者・経営企画担当者

・優秀な人材を採用したいスタートアップ経営者・人事担当者

・人材の定着化に課題を抱えているスタートアップ経営者・人事担当者

・効果的なリテンション施策を取り入れたいスタートアップ経営者・人事担当者

・インセンティブ・プランについて理解を深めたい方

・スタートアップを支援しているアドバイザー・行政関係者

■登壇者

野村證券株式会社 京都コーポレート・ファイナンス部 課長代理

日下部 嵐 氏

2015年、野村證券入社。

本店ウェルス・マネジメント三部、京都支店にて個人および法人の資産運用に関する営業業務を行い、2020年4月より現職にて上場企業・未上場企業を担当。

現在、京滋地区におけるIPO案件を担当中。

コタエルHR株式会社 代表取締役

小林 弘樹

デロイト トーマツ コンサルティング合同会社でコンサルタントとしてのキャリアを開始。

主にメーカー・IT・金融を中心に海外事案や事業・技術戦略に関する領域を担う。

その後、組織・人事やM&A関連のコンサルティングを経て、コタエル信託株式会社の人事部長に就任。

グループ会社のコタエルHR株式会社を創業し、現在に至る。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 野村證券 日下部嵐登壇!コタエルHR「スタートアップが後悔しないための上場準備と人材確保へのインセンティブ戦略」 appeared first on Dtimes.