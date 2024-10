ユヴェントスの公式Xがハッキング被害…突如発表された“トルコの至宝”獲得は誤報

ユヴェントスは21日、クラブの公式Xアカウント(@juventusfcen)がハッキングされたことを発表した。今夏に就任したチアゴ・モッタ新監督の下、今シーズンここまで公式戦無敗を維持しているユヴェントス。5年ぶりのスクデット獲得を目指すセリエAでナポリ、インテルに次ぐ3位につけているほか、チャンピオンズリーグ(CL)で開幕2連勝を飾るなど、まずまずのシーズン序盤戦を過ごしている。

Il nostro account inglese è stato hackerato. Si prega di ignorare le false informazioni pubblicate su @juventusfcen. Stiamo lavorando per risolvere il problema.



Our Juventus English account has been compromised. Please ignore the false information being published on this…