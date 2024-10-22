°áÂØ¤¨¤Î¡Ö¤·¤Þ¤¤Àö¤¤¡×¡Ä¤¤¤Ä¤â¤ÎÀö¤¤Êý¤Ç¤Ï¥À¥á¤Ê¤Î¡©¡¡¥Ë¥ª¥¤¡¦²«¤Ð¤ß¡¦Ãî¿©¤¤¤òÈò¤±¤ëÊýË¡¡¢¥á¡¼¥«¡¼²òÀâ
°áÂØ¤¨¤Îµ¨Àá¤Ë¡¢Ä¹¤¤´Ö¤·¤Þ¤¤¹þ¤ó¤ÀÉþ¤ò¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ä°áÁõ¥±¡¼¥¹¤«¤é½Ð¤·¤¿¤È¤¡¢¡Ö²«¤Ð¤ß¡¦¥Ë¥ª¥¤¡¦Ãî¿©¤¤¡×¤Ê¤É¤Çº¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©ÀöÂõ¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌòÎ©¤Á¾ðÊó¤òÈ¯¿®Ãæ¤ÎÀöºÞ¥á¡¼¥«¡¼¡ÖÅ¥¥¹¥Ã¥¥êËÜÊÞ¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê¡÷sukkiri_sentaku_kaji¡Ë¤¬¡¢¤³¤Î¸¶°ø¤äÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÀÚ¤ÊÉþ¤òÍèÇ¯¤Þ¤Ç¼é¤ë¡ª¡Ö¤·¤Þ¤¤Àö¤¤¡×¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡Ö¤·¤Þ¤¤Àö¤¤¡×¤Ë¤Ï¡¢Àö¾ôÎÏ¤Î¹â¤¤¡ÖÊ´ËöÀöºÞ¡×¤ò¡ª
ÉáÃÊ¤ÎÀöÂõ¤Ê¤éµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤±ø¤ì¤â¡¢Ä¹¤¤´Ö¤·¤Þ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë´Ö¤Ë¡¢±ø¤ì¤¬ÊÑ¼Á¤·¤Æ²«¤Ð¤ß¤ä¥Ë¥ª¥¤¤òÈ¯¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤Þ¤¦Á°¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê±ø¤ì¤òÍî¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¼¾µ¤¤Î¾¯¤Ê¤¤À²¤ì¤¿Æü¤Ë¹Ô¤¦
À²¤ì¤¿Æü¤Î¤Û¤¦¤¬°áÎà¤¬¤è¤¯´¥¤¯¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼¾µ¤¤ÎÂ¿¤¤Æü¤Ë°áÎà¤ò¤·¤Þ¤¦¤È¥¿¥ó¥¹¤ä°áÁõ¥±¡¼¥¹¤Ë¼¾µ¤¤òÎ¯¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¥«¥Ó¤ä¥Ë¥ª¥¤¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢Àö¾ôÎÏ¤Î¹â¤¤¡ÖÊ´ËöÀöºÞ¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á
°ìÈÌÅª¤Ë±ÕÂÎÀöºÞ¤è¤ê¤â¡ÖÊ´ËöÀöºÞ¡×¤Î¤Û¤¦¤¬Àö¾ôÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢»ÀÁÇ·ÏÉºÇòºÞ¤â¡ÖÊ´¥¿¥¤¥×¡×¤Î¤Û¤¦¤¬¸ú²Ì¤¬¾å¡£¤·¤Þ¤¤Àö¤¤¤Ï¡ÖÊ´ËöÀöºÞ¡×¤ÇÀö¤¦Êý¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
£40¡Á50¡ëC¤Î¤ªÅò¤ÇÈé»é±ø¤ì¤òÍî¤È¤¹
Èé»é±ø¤ì¤òÍî¤È¤¹¤Ê¤é¡Ö¤ªÅò¡×¤ò»È¤¦¤³¤È¤ÇÀö¾ôÎÏ¥¢¥Ã¥×¡£¤¿¤À¤·¡¢Ç®¤¹¤®¤ë¤ªÅò¤ÏËÜÎà¤ò½ý¤á¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀöÂõÉ½¼¨¤Î¾å¸Â²¹ÅÙ¤Ë½¾¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Èé»é±ø¤ì¤òÍî¤È¤¹¤Ë¤Ï40¡Á50¡ëC¤Î¤ªÅò¤¬ÌÜ°Â¡£
¤¤Ä¤±ÃÖ¤Àö¤¤¤Ç´è¸Ç±ø¤ì¤òÍî¤È¤¹
´è¸Ç¤Ê±ø¤ì¤òÍî¤È¤¹¤Ê¤é¡¢Á¡°Ý¤Î±ü¤Î±ø¤ì¤òÍÏ¤«¤·½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë20Ê¬¤Û¤É¤Ä¤±ÃÖ¤¯¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¤Þ¤¿¡¢¾¯¤·¼ê¤ÇÙæ¤ó¤ÇÀöºÞ±Õ¤ò¹Ô¤ÅÏ¤é¤»¤ë¤È¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¥Ãí¿å¤¹¤¹¤®¤Ç2²ó°Ê¾å¤·¤Ã¤«¤ê¤¹¤¹¤°
ÀöºÞÀ®Ê¬¤¬°áÎà¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤â²«¤Ð¤ß¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¿å¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀö¤¤Î®¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤·¤Þ¤¤Àö¤¤¤Ç¤ÏÀöÂõµ¡¤ÎÀßÄê¤òÃí¿å¤¹¤¹¤®¤Ë¤·¤Æ¡¢ºÇÄã¤Ç¤â2²ó¡¢¤Ç¤¤¿¤é3²ó¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¦¤·¤Ã¤«¤ê´¥¤¤¤¿¾õÂÖ¤Ë¤¹¤ë
°áÎà¤Ë¼¾µ¤¤¬»Ä¤ë¤È¥«¥Ó¤Î¸µ¤Ë¡£¼è¤ê¹þ¤ß»þ´Ö¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ë¤ÈÍ¼Êý¤Î¼¾µ¤¤òµÛ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢ÆüÃæ¤ÎÁá¤¤»þ´Ö¤Ë¼è¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»Å¾å¤²¤Ë½ü¼¾µ¡¡¦´¥Áçµ¡¤â³èÍÑ¤·¤Æ¤âOK¡£
§¼ýÇ¼»þ¤Ï½ü¼¾ºÞ¤ÈËÉÃîºÞ¤ÎÊ»ÍÑ¤ò
¤·¤Þ¤¦»þ¤Ï¥¿¥ó¥¹¤ä°áÁõ¥±¡¼¥¹¤ÎÃæ¤â¡Ö¼¾µ¤ÂÐºö¡×¤¬ÂçÀÚ¡£¤Þ¤¿¡¢Ãî¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦ËÉÃîºÞ¤âÆþ¤ì¤ë¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¢¦½ÐÅµ¡§Å¥¥¹¥Ã¥¥êËÜÊÞ¡¡¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡¿ÂçÀÚ¤ÊÉþ¤òÍèÇ¯¤Þ¤Ç¼é¤ë¡ª¡Ö¤·¤Þ¤¤Àö¤¤¡×¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È