今回は2024年10月18日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『モンスターズ・ユニバーシティ』 赤いほっぺ Lぬいぐるみ ちびっこ帽子Ver. “マイク・ワゾウスキ”を紹介します☆

セガプライズ ディズニー&ピクサー『モンスターズ・ユニバーシティ』 赤いほっぺ Lぬいぐるみ ちびっこ帽子Ver. “マイク・ワゾウスキ”

登場時期:2024年10月18日より順次

サイズ:全長約27×21×32cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

「マイク・ワゾウスキ」と「ジェームズ・P・サリバン」の出会いや友情を描いたディズニー&ピクサー映画『モンスターズ・ユニバーシティ』

『モンスターズ・インク』の前日譚にあたり、怖がらせ屋になるため大学で奮闘する様子を描いた物語です☆

『モンスターズ・ユニバーシティ』で活躍する「マイク・ワゾウスキ」が、“赤いほっぺ”シリーズのぬいぐるみとして登場。

大学のロゴ「MU」と入った帽子をかぶり、ファンから人気の高いちびっこバージョンなのもポイントです!

帽子をかぶり、得意そうに微笑むかわいらしい仕草に、心を奪われてしまいそうです☆

“赤いほっぺ”シリーズのぬいぐるみに、帽子を被ったちびっこVer.の「マイク・ワゾウスキ」がラインナップ。

セガプライズの『モンスターズ・ユニバーシティ』 赤いほっぺ Lぬいぐるみ ちびっこ帽子Ver. “マイク・ワゾウスキ”は、2024年10月18日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

