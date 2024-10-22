本日の予定【経済指標】
【英国】
公共部門ネット負債（9月）15:00
予想 172.0億ポンド 前回 137.0億ポンド（公共部門ネット負債)
【香港】
消費者物価指数（CPI）（9月）17:30
予想 2.5% 前回 2.5%（前年比)
【カナダ】
鉱工業製品価格（9月）21:30
予想 -0.6% 前回 -0.8%（鉱工業製品価格・前月比)
予想 -1.5% 前回 -3.1%（原材料価格指数・前月比)
【米国】
リッチモンド連銀製造業指数（10月）23:00
予想 -18.0 前回 -21.0（リッチモンド連銀製造業指数)
※予定は変更することがあります
公共部門ネット負債（9月）15:00
予想 172.0億ポンド 前回 137.0億ポンド（公共部門ネット負債)
【香港】
消費者物価指数（CPI）（9月）17:30
予想 2.5% 前回 2.5%（前年比)
【カナダ】
鉱工業製品価格（9月）21:30
予想 -0.6% 前回 -0.8%（鉱工業製品価格・前月比)
予想 -1.5% 前回 -3.1%（原材料価格指数・前月比)
【米国】
リッチモンド連銀製造業指数（10月）23:00
予想 -18.0 前回 -21.0（リッチモンド連銀製造業指数)
※予定は変更することがあります