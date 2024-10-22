【英国】

公共部門ネット負債（9月）15:00

予想 172.0億ポンド 前回 137.0億ポンド（公共部門ネット負債)



【香港】

消費者物価指数（CPI）（9月）17:30

予想 2.5% 前回 2.5%（前年比)



【カナダ】

鉱工業製品価格（9月）21:30

予想 -0.6% 前回 -0.8%（鉱工業製品価格・前月比)

予想 -1.5% 前回 -3.1%（原材料価格指数・前月比)



【米国】

リッチモンド連銀製造業指数（10月）23:00

予想 -18.0 前回 -21.0（リッチモンド連銀製造業指数)



※予定は変更することがあります

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