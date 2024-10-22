【英国】
公共部門ネット負債（9月）15:00　
予想　172.0億ポンド　前回　137.0億ポンド（公共部門ネット負債)

【香港】
消費者物価指数（CPI）（9月）17:30
予想　2.5%　前回　2.5%（前年比)

【カナダ】
鉱工業製品価格（9月）21:30
予想　-0.6%　前回　-0.8%（鉱工業製品価格・前月比)
予想　-1.5%　前回　-3.1%（原材料価格指数・前月比)

【米国】
リッチモンド連銀製造業指数（10月）23:00
予想　-18.0　前回　-21.0（リッチモンド連銀製造業指数)

※予定は変更することがあります