【エリア別】人気は「Pixel 8a」 名古屋圏で今売れてるAndroidスマートフォンTOP10 2024/10/22
「BCNランキング」2024年10月7日〜13日の日次集計データ・名古屋圏（愛知県・三重県・岐阜県）によると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Pixel 8a(au)（Google）
2位 Pixel 8a(SoftBank)（Google）
3位 AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）
4位 Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）
5位 arrows We2 F-52E（FCNT）
6位 arrows We2 FCG02（FCNT）
7位 Pixel 8a(NTT docomo)（Google）
8位 razr 50s(SoftBank)（Motorola Mobility）
9位 Libero 5G IV(Y!mobile)（ZTE）
10位 かんたんスマホ3（京セラ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Pixel 8a(au)（Google）
2位 Pixel 8a(SoftBank)（Google）
3位 AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）
4位 Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）
6位 arrows We2 FCG02（FCNT）
7位 Pixel 8a(NTT docomo)（Google）
8位 razr 50s(SoftBank)（Motorola Mobility）
9位 Libero 5G IV(Y!mobile)（ZTE）
10位 かんたんスマホ3（京セラ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。