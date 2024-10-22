　22日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比120円高の3万9140円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

41760.06円　　ボリンジャーバンド3σ
40645.77円　　ボリンジャーバンド2σ
39531.49円　　ボリンジャーバンド1σ
39525.00円　　一目均衡表・転換線
39140.00円　　22日夜間取引終値
39092.00円　　5日移動平均
38954.60円　　21日日経平均株価現物終値
38417.20円　　25日移動平均
38252.00円　　75日移動平均
38177.05円　　200日移動平均
37855.00円　　一目均衡表・基準線
37302.91円　　ボリンジャーバンド-1σ
36557.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
36430.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
36188.63円　　ボリンジャーバンド2σ
35074.34円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース