日経225先物テクニカルポイント（22日夜間取引終了時点）
22日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比120円高の3万9140円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
41760.06円 ボリンジャーバンド3σ
40645.77円 ボリンジャーバンド2σ
39531.49円 ボリンジャーバンド1σ
39525.00円 一目均衡表・転換線
39140.00円 22日夜間取引終値
39092.00円 5日移動平均
38954.60円 21日日経平均株価現物終値
38417.20円 25日移動平均
38252.00円 75日移動平均
38177.05円 200日移動平均
37855.00円 一目均衡表・基準線
37302.91円 ボリンジャーバンド-1σ
36557.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
36430.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
36188.63円 ボリンジャーバンド2σ
35074.34円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
41760.06円 ボリンジャーバンド3σ
40645.77円 ボリンジャーバンド2σ
39531.49円 ボリンジャーバンド1σ
39525.00円 一目均衡表・転換線
39140.00円 22日夜間取引終値
39092.00円 5日移動平均
38954.60円 21日日経平均株価現物終値
38417.20円 25日移動平均
38252.00円 75日移動平均
38177.05円 200日移動平均
37855.00円 一目均衡表・基準線
37302.91円 ボリンジャーバンド-1σ
36557.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
36430.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
36188.63円 ボリンジャーバンド2σ
35074.34円 ボリンジャーバンド3σ
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