¥ê¥¢¥à¡¦¥Ú¥¤¥ó¡¢Å¾Íî»þ¤ËÀÝ¼è¤·¤Æ¤¤¤¿ÌôÊª¤¬È½ÌÀ¡¡¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ó¡¼¥Ð¡¼¤âÄÉÅé
10·î16Æü¤Ë¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Î¥Û¥Æ¥ë¤«¤éÅ¾Íî¡¢31ºÐ¤Î¼ã¤µ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥ê¥¢¥à¡¦¥Ú¥¤¥ó¡£¸½ÃÏ¤Î¼«¼£¾Ê¤Î¥¹¥Ý¡¼¥¯¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ë¤è¤ë¤È¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤«¤é¼«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸¡»à¤Î·ë²Ì¡¢Åö»þÊ£¿ô¤ÎÌôÊª¤¬ÂÎÆâ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤¬ÊüÁ÷¶É¡ÖABC¡×¤ËÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¥ê¥¢¥à¤ÎÂÎÆâ¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÌôÊª¤Î1¤Ä¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¥³¥«¥¤¥ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¡£¥á¥¿¥ó¥Õ¥§¥¿¥ß¥ó¡¢¥±¥¿¥ß¥ó¡¢MDMA¤ò¹çÀ®¤·¤Æºî¤Ã¤¿ÌôÊª¤Ç¤¢¤ê¡¢¸¸³ÐÀ¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¡£´Ø·¸¼Ô¤Ï¥ê¥¢¥à¤ÎÉô²°¤«¤é¤Ï¤³¤ÎÌôÊª¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ëºî¤Ã¤¿¡ÖÂ¨ÀÊ¤Î¥¢¥ë¥ß¥Ñ¥¤¥×¤âÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Û¥Æ¥ë¤Î½¾¶È°÷¤Ï¡Ö¥ê¥¢¥à¤ÏÅ¾ÍîÁ°¤Ë¥Û¥Æ¥ë¤ÎÉô²°¤ò´°Á´¤Ë²õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤â¤³¤ÎÌôÊª¤Î±Æ¶Á¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÌôÊª¤Ï¸µ¡¹ÃæÆîÊÆ¤ÇÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸¡»¡¤Ï¥ê¥¢¥à¤¬¥Û¥Æ¥ë¤Î½¾¶È°÷¤«¤éÌôÊª¤òÆþ¼ê¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤³¤Î¥Ô¥ó¥¯¥³¥«¥¤¥ó¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤Þ¤ÀÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¸¡»à¤Ï¤Þ¤ÀÉôÊ¬Åª¤Ë¤·¤«½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£°äÂÎ¤Ï¤Þ¤À¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Ë¤¢¤ê¡¢¸¡»à¤¬´°Á´¤Ë½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç°äÂ²¤Ë¤ÏÊÖ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
Ï¢Æü¥¢¥á¥ê¥«¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ï¥ê¥¢¥à¤Î»à¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥ê¥¿¡¦¥ª¥é¤ä¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹¤éÂ¿¤¯¤Î¥»¥ì¥Ö¤¿¤Á¤¬ÄÉÅé¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ó¡¼¥Ð¡¼¤â¤ª²ù¤ä¤ß¤Îµ¤»ý¤Á¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤¬ºî¤Ã¤¿ÄÉÅéÆ°²è¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥·¥§¥¢¡¢ºÕ¤±¤¿¥Ï¡¼¥È¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Å¾Íî¤ÎÄ¾Á°¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î¥í¥Ó¡¼¤ÇÁø¶ø¤·¤¿¸«ÃÎ¤é¤Ì½÷À¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥ê¥¢¥à¡£½÷À¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖËÍ¤Ï¥Ü¡¼¥¤¥º¥Ð¥ó¥É¤Ë¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£º£¤ÎËÍ¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ê¤Î¤Ï¤½¤Î¤»¤¤¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£»ö·ï¤ÎÁ´ËÆ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤òÂÔ¤Á¤Ä¤Ä¡¢²þ¤á¤Æ°Â¤é¤«¤ÊÌ²¤ê¤òµ§¤ê¤¿¤¤¡£