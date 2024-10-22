¡Øº£Ìë¤Ï¥Ê¥¾¥È¥ì¡Ù²¼È¾´üÍ¥¾¡¥ì¡¼¥¹¤¬²Â¶¡¡ÄÉ¤¦°¤ÉôÎ¼Ê¿¡¢¥È¥Ã¥×¡¦±§¼£¸¶»Ëµ¬¤Ï¡ÈÂåÂÇ¡É¶Ó¸ñ¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤òÍð¤µ¤ì¤ë
¡¡9¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦°¤ÉôÎ¼Ê¿¤¬½Ð±é¤¹¤ë22ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Øº£Ìë¤Ï¥Ê¥¾¥È¥ì¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¸å7¡§00¡Ë¤¬¡¢²¼È¾´ü¤ÎÍ¥¾¡¼Ô¤¬·è¤Þ¤ë¤Þ¤Ç»Ä¤ê¿ô²ó¤È¥ì¡¼¥¹¤Ï²Â¶¤Ë¡£¥È¥Ã¥×¤Î±§¼£¸¶»Ëµ¬¡Ê¥í¥¶¥ó¡Ë¤òÄÉ¤¦¤Î¤Ï¡¢¾åÈ¾´ü¤ÎÍ¥¾¡¼Ô¡¦°¤Éô¡£±§¼£¸¶4¾¡¡¢°¤Éô3¾¡¤ÈÎ¾¼Ô¾ù¤é¤Ê¤¤°ìµ³ÂÇ¤Á¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢±§¼£¸¶¤Ïº£²ó¡¢Ä¹Ã«Àî²íµª¡õÅÏÊÕÎ´¡Ê¶Ó¸ñ¡Ë¤È¥Ú¥¢¤òÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¿ÀÈøÉö¼î¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¡ª¥¯¥¤¥º²¦¡¦°¤ÉôÎ¼Ê¿
¡¡ÍÅÄÅ¯Ê¿¡Ê¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡Ë¡¢¥È¥·¡Ê¥¿¥«¥¢¥ó¥É¥È¥·¡Ë¡¢Ìø¸¶²ÄÆà»Ò¤Î3¿Í¤Ï¡¢¥È¥·¤¬1¾¡¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÍÅÄ¡¢Ìø¸¶¤Ï¤Þ¤À1¾¡¤â½ÐÍè¤º¡Ä¤È¾å°Ì£²¿Í¤«¤éÂç¤¤¯Î¥¤µ¤ì¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»Ä¤ê¤ï¤º¤«¤Ç1¤Ä1¤Ä¤Î¾¡ÇÔ·ë²Ì¤¬½ÅÂç¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë¿¿·õ¤ËÇòÇ®¤·¤¿Àï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤¬¡Ä¡£
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤Î»Å»ö¤Ç¤ªµÙ¤ß¤·¤¿¥·¡¼¥º¥ó¥ì¥®¥å¥é¡¼¡¦Travis Japan¤Î¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡õ¾¾ÁÒ³¤ÅÍ¤ÎÂåÂÇ¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä¹Ã«Àî¤ÈÅÏÊÕ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Ä¹Ã«Àî¤ÏÍ½ÁÛ¤Î¼Ð¤á¾å¤ò¹Ô¤¯ÄÁ²óÅú¤ÇÂçÇú¾Ð¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤ÏÀ¤¤Ë¤â´ñÌ¯¤Ê²Ö¤ÎÌ¾Á°¤ò¶«¤Ó¡Ä¡£²¦¼Ô¡¦±§¼£¸¶¤Ï´°Á´¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤òÍð¤µ¤ì¡¢Â¾¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÍ¥¾¡¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬ÅþÍè¤¹¤ë¡Ê!?¡Ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤¬´¶Æ°¤¹¤ë¡ª½©¤¬Èþ¤·¤¤Àä·ÊÀ¤³¦°ä»º¡×¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¸þ¤±¤Î¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¡Ö¥ß¥·¥å¥é¥ó¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥¬¥¤¥É¡¦¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¤Ë¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡¢³ÆÃÏ¤Î¿Íµ¤´Ñ¸÷ÃÏ¤«¤é¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×ÌäÂê¤¬½ÐÂê¤µ¤ì¤ë¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢Èþ¤·¤¤·Ê´Ñ¤ÇÆüËÜ¿Í¤Ë¤âÂç¿Íµ¤¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¡ÖÆü¸÷¡×¡õ¡ÖÇòÀî¶¿¡×¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÆæ¤ËÇ÷¤ë¡£
¡¡¡ÖÆü¸÷¤Ç¹ÈÍÕ¤òÄ¹¤¯³Ú¤·¤á¤ëÍýÍ³¤Ï¡©¡×¡ÖÆü¸÷Åì¾ÈµÜ¤Ç¤Ï¡¢ÆÁÀî²È¹¯¤Î¤ªÊè¤Ë¶á¤Å¤±¤Ð¶á¤Å¤¯¤Û¤É¡¢Ìç¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë¡©Ä¦¹ï¤¬¹ë²Ú¤Ë¤Ê¤ë¡©¡×¡Ö¹ç¾¸Â¤¤ê¤ÎÃÏ¿ÌÂÐºö¤Ï¡©¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤éÌäÂê¤¬½Ð¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢³³¤Ã¤×¤Á¤ÎÍÅÄ¡¢¥È¥·¡¢Ìø¸¶¤Ï¾Ç¤ê¤Þ¤¯¤ê¡£ÍÅÄ¤Ï¡¢Éé¤±¤º·ù¤¤¤òÈ¯Æ°¤µ¤»¡¢´Ö°ã¤¨¤¿ÌäÂê¤Î²òÀâVTR¤¬Î®¤ì¤¿¸å¤â¶ì¤·¤Þ¤®¤ì¤Î¸À¤¤Ìõ¤òÊü¤Ä¡£
¡¡±§¼£¸¶¤Ë¤ÏÍ¥¾¡´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¤¬¡¢¥Ú¥¢¤ÎÄ¹Ã«Àî¤¬ÅÏÊÕ¤Ë²óÅú¸¢¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«¤ï¤¿¤µ¤ºÂçË½Áö¡£ºÇ½é¤Ï¡¢²¦¼Ô¤ÎÍ¾Íµ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿±§¼£¸¶¤âÄÁ¤·¤¯Âçº®Íð¡£¡È½©¤Î²Ö¡É¤¬ÊÂ¤Ö2¤Ä¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¥Ú¥¢¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì²Ö¤ÎÌ¾Á°¤òÅú¤¨¤ëÌäÂê¤Ç¤Ï¡¢Ä¹Ã«Àî¤¬´ñÌ¯¤Ê²Ö¤ÎÌ¾Á°¤ò¶«¤Ö¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÁ´°÷¤¬»×¤ï¤º¿á¤½Ð¤·¼ó¤ò·¹¤²¤ë¤¬¡¢Ä¹Ã«Àî¤Ï»þ¡¹³§¤ÎÍ½ÁÛ¤òÎ¢ÀÚ¤ê¤¤¤¤Ê¤êÀµÅú¤ò¾¡¤Á¼è¤ëÁ´¤¯ÆÉ¤á¤Ê¤¤Â¸ºß¡£²Ì¤¿¤·¤Æº£²ó¤â¥ß¥é¥¯¥ë²óÅú¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¤Ê¤ó¤È¤«¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¤¤Ìø¸¶¡õ°ë»³¤µ¤ä¤«¥Ú¥¢¤âÅÓÃæ¤«¤éÃè¤ò¸«¾å¤²²¿¤«¤È¸ò¿®¤·»Ï¤á¤ë¤È¤¤¤¦¹Óµ»¤Ë½Ð¤Æ¡Ä¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó²¼È¾´ü¤ÎÍ¥¾¡¼Ô¤ËÅÏ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥Ù¥ë¥È¤â½é¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¡£¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥Ù¥ë¥È¤ò¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤¿Î©ÇÉ¤Ê¤Ä¤¯¤ê¤Ë¤Û¤ì¤Ü¤ì¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤¬¡¢¥Ù¥ë¥È¤Ï°ìÂÎÃ¯¤Î¼ê¤ËÅÏ¤ë¤Î¤«¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¿ÀÈøÉö¼î¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¡ª¥¯¥¤¥º²¦¡¦°¤ÉôÎ¼Ê¿
¡¡ÍÅÄÅ¯Ê¿¡Ê¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡Ë¡¢¥È¥·¡Ê¥¿¥«¥¢¥ó¥É¥È¥·¡Ë¡¢Ìø¸¶²ÄÆà»Ò¤Î3¿Í¤Ï¡¢¥È¥·¤¬1¾¡¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÍÅÄ¡¢Ìø¸¶¤Ï¤Þ¤À1¾¡¤â½ÐÍè¤º¡Ä¤È¾å°Ì£²¿Í¤«¤éÂç¤¤¯Î¥¤µ¤ì¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»Ä¤ê¤ï¤º¤«¤Ç1¤Ä1¤Ä¤Î¾¡ÇÔ·ë²Ì¤¬½ÅÂç¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë¿¿·õ¤ËÇòÇ®¤·¤¿Àï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤¬¡Ä¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤¬´¶Æ°¤¹¤ë¡ª½©¤¬Èþ¤·¤¤Àä·ÊÀ¤³¦°ä»º¡×¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¸þ¤±¤Î¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¡Ö¥ß¥·¥å¥é¥ó¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥¬¥¤¥É¡¦¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¤Ë¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡¢³ÆÃÏ¤Î¿Íµ¤´Ñ¸÷ÃÏ¤«¤é¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×ÌäÂê¤¬½ÐÂê¤µ¤ì¤ë¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢Èþ¤·¤¤·Ê´Ñ¤ÇÆüËÜ¿Í¤Ë¤âÂç¿Íµ¤¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¡ÖÆü¸÷¡×¡õ¡ÖÇòÀî¶¿¡×¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÆæ¤ËÇ÷¤ë¡£
¡¡¡ÖÆü¸÷¤Ç¹ÈÍÕ¤òÄ¹¤¯³Ú¤·¤á¤ëÍýÍ³¤Ï¡©¡×¡ÖÆü¸÷Åì¾ÈµÜ¤Ç¤Ï¡¢ÆÁÀî²È¹¯¤Î¤ªÊè¤Ë¶á¤Å¤±¤Ð¶á¤Å¤¯¤Û¤É¡¢Ìç¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë¡©Ä¦¹ï¤¬¹ë²Ú¤Ë¤Ê¤ë¡©¡×¡Ö¹ç¾¸Â¤¤ê¤ÎÃÏ¿ÌÂÐºö¤Ï¡©¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤éÌäÂê¤¬½Ð¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢³³¤Ã¤×¤Á¤ÎÍÅÄ¡¢¥È¥·¡¢Ìø¸¶¤Ï¾Ç¤ê¤Þ¤¯¤ê¡£ÍÅÄ¤Ï¡¢Éé¤±¤º·ù¤¤¤òÈ¯Æ°¤µ¤»¡¢´Ö°ã¤¨¤¿ÌäÂê¤Î²òÀâVTR¤¬Î®¤ì¤¿¸å¤â¶ì¤·¤Þ¤®¤ì¤Î¸À¤¤Ìõ¤òÊü¤Ä¡£
¡¡±§¼£¸¶¤Ë¤ÏÍ¥¾¡´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¤¬¡¢¥Ú¥¢¤ÎÄ¹Ã«Àî¤¬ÅÏÊÕ¤Ë²óÅú¸¢¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«¤ï¤¿¤µ¤ºÂçË½Áö¡£ºÇ½é¤Ï¡¢²¦¼Ô¤ÎÍ¾Íµ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿±§¼£¸¶¤âÄÁ¤·¤¯Âçº®Íð¡£¡È½©¤Î²Ö¡É¤¬ÊÂ¤Ö2¤Ä¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¥Ú¥¢¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì²Ö¤ÎÌ¾Á°¤òÅú¤¨¤ëÌäÂê¤Ç¤Ï¡¢Ä¹Ã«Àî¤¬´ñÌ¯¤Ê²Ö¤ÎÌ¾Á°¤ò¶«¤Ö¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÁ´°÷¤¬»×¤ï¤º¿á¤½Ð¤·¼ó¤ò·¹¤²¤ë¤¬¡¢Ä¹Ã«Àî¤Ï»þ¡¹³§¤ÎÍ½ÁÛ¤òÎ¢ÀÚ¤ê¤¤¤¤Ê¤êÀµÅú¤ò¾¡¤Á¼è¤ëÁ´¤¯ÆÉ¤á¤Ê¤¤Â¸ºß¡£²Ì¤¿¤·¤Æº£²ó¤â¥ß¥é¥¯¥ë²óÅú¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¤Ê¤ó¤È¤«¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¤¤Ìø¸¶¡õ°ë»³¤µ¤ä¤«¥Ú¥¢¤âÅÓÃæ¤«¤éÃè¤ò¸«¾å¤²²¿¤«¤È¸ò¿®¤·»Ï¤á¤ë¤È¤¤¤¦¹Óµ»¤Ë½Ð¤Æ¡Ä¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó²¼È¾´ü¤ÎÍ¥¾¡¼Ô¤ËÅÏ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥Ù¥ë¥È¤â½é¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¡£¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥Ù¥ë¥È¤ò¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤¿Î©ÇÉ¤Ê¤Ä¤¯¤ê¤Ë¤Û¤ì¤Ü¤ì¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤¬¡¢¥Ù¥ë¥È¤Ï°ìÂÎÃ¯¤Î¼ê¤ËÅÏ¤ë¤Î¤«¡£