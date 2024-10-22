 

『セブン-イレブン・今週の新商品情報』2024年10月21日付のプレスリリースから、気になった商品情報をピックアップしてお届け！

 

お菓子『セブンプレミアム　ポテトチップスチョコ』 354円

      

軽い食感に仕上げたポテトチップスにチョコレートをかけた新作ポテトチップス。

■販売地域

全国

 

お菓子『７カフェ　香ばしシリアル　シュガーバターの木』 289円

ホワイトショコラをこんがり焼いた7種素材のシリアル生地で挟んだ商品。

■販売地域

東北、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県

 

お菓子『７カフェ　発酵バターと洋酒香るレーズンサンド』 430円

発酵バター使用の生地で洋酒に漬けたレーズンとホワイトチョコクリームを挟んだ商品。

■販売地域

東北、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県

 

お菓子『７プレミアム　げんこつ醤油』 181円

新潟県産もち米を100%使用した、3種の醤油を使用した食べやすいサイズの程よい歯ごたえのあられ。

■販売地域

北海道、東北、関東

 

スイーツ『ひとくちスイートポテト』 292円

ひとくち形態で食べやすいスイートポテト。

■販売地域

東北、関東、新潟県、山梨県、北陸、東海、中国、四国、九州

 

スイーツ『７プレミアム　大きなふわふわシフォンケーキ』 214円

半月型にカットしたシフォン生地に、カスタードクリームとホイップクリームをサンドした食べ応えのあるスイーツ。

※2024年10月24日（木）以降順次発売

■販売地域

東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

 

スイーツ『７プレミアム　とろけるチーズケーキ』 160円

クリームチーズや練乳を使用したチーズケーキ。

■販売地域

東北、関東、甲信越、東海

 

中華まん『明太もちチーズまん』 161円

ほどよい辛さの明太子とチーズを組合わせた中具を、おもちと生地で包んだ食感の楽しい中華まん。

■販売地域

全国

 

おにぎり『おむすび＆おかず　紅鮭・ツナマヨネーズ』 410円

人気具材のおむすびとおかずが楽しめるおむすびセット。

■販売地域

東北、関東、甲信越、北陸、東海、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、四国

 

おにぎり『たまご醤油おむすび』 127円

卵黄ソースと醤油だれを組み合わせた、たまごかけごはん風のおむすび。

■販売地域　

全国

 

 

おにぎり『香ばし醤油の焼おにぎり』 127円

醤油の芳醇な香りと香ばしさを味わえる焼おにぎり。

■販売地域

埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県

 

※価格はすべて税込価格です

 

公式サイト

 