『セブン-イレブン・今週の新商品情報』ほっと一息！ 休憩にちょうどいいおやつが盛りだくさん『セブンプレミアム ポテトチップスチョコ』や『７カフェ 香ばしシリアル シュガーバターの木』ほか
『セブン-イレブン・今週の新商品情報』2024年10月21日付のプレスリリースから、気になった商品情報をピックアップしてお届け！
お菓子『セブンプレミアム ポテトチップスチョコ』 354円
軽い食感に仕上げたポテトチップスにチョコレートをかけた新作ポテトチップス。
■販売地域
全国
お菓子『７カフェ 香ばしシリアル シュガーバターの木』 289円
ホワイトショコラをこんがり焼いた7種素材のシリアル生地で挟んだ商品。
■販売地域
東北、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県
お菓子『７カフェ 発酵バターと洋酒香るレーズンサンド』 430円
発酵バター使用の生地で洋酒に漬けたレーズンとホワイトチョコクリームを挟んだ商品。
■販売地域
東北、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県
お菓子『７プレミアム げんこつ醤油』 181円
新潟県産もち米を100%使用した、3種の醤油を使用した食べやすいサイズの程よい歯ごたえのあられ。
■販売地域
北海道、東北、関東
スイーツ『ひとくちスイートポテト』 292円
ひとくち形態で食べやすいスイートポテト。
■販売地域
東北、関東、新潟県、山梨県、北陸、東海、中国、四国、九州
スイーツ『７プレミアム 大きなふわふわシフォンケーキ』 214円
半月型にカットしたシフォン生地に、カスタードクリームとホイップクリームをサンドした食べ応えのあるスイーツ。
※2024年10月24日（木）以降順次発売
■販売地域
東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州
スイーツ『７プレミアム とろけるチーズケーキ』 160円
クリームチーズや練乳を使用したチーズケーキ。
■販売地域
東北、関東、甲信越、東海
中華まん『明太もちチーズまん』 161円
ほどよい辛さの明太子とチーズを組合わせた中具を、おもちと生地で包んだ食感の楽しい中華まん。
■販売地域
全国
おにぎり『おむすび＆おかず 紅鮭・ツナマヨネーズ』 410円
人気具材のおむすびとおかずが楽しめるおむすびセット。
■販売地域
東北、関東、甲信越、北陸、東海、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、四国
おにぎり『たまご醤油おむすび』 127円
卵黄ソースと醤油だれを組み合わせた、たまごかけごはん風のおむすび。
■販売地域
全国
おにぎり『香ばし醤油の焼おにぎり』 127円
醤油の芳醇な香りと香ばしさを味わえる焼おにぎり。
■販売地域
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県
※価格はすべて税込価格です