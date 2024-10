近年、J-POP/J-ROCKアーティストが“男性アイドル”に楽曲を提供することが増えている。たとえば、12月にリリースされるKing & Princeのアルバム『Re:ERA』の収録曲「ボーイミーツガール」は、緑黄色社会が手がけている。長屋晴子(Vo/Gt)が作詞、peppe(Key)と穴見真吾(Ba)が作曲、演奏をメンバーが担当。ソリッドギターを軸にしたバンドサウンドに、ストリングスやシンセサイザーが融合したカラフルで幸福感のあるアレンジになっており、「Mela!」をはじめとした、緑黄色社会の王道とも言えるロック×ポップな持ち味が発揮された楽曲になっている。思えば、King & Princeもまた、見る者を自然と笑顔にさせるポップなパフォーマンスでその地位を獲得してきたグループであり、「ボーイミーツガール」を聴くとこの2組の重なる持ち味が大きな相乗効果を生んでいる印象を受ける。

ロックバンドが“男性アイドル”に提供した楽曲としては、MILLENNIUM PARADEを主宰し、King Gnuのギター&ボーカルを務める常田大希がSixTONESに提供した「マスカラ」を思い浮かべる人も多いかもしれない。「マスカラ」は作詞作曲からアレンジまで、常田が手掛けた楽曲である。一音一音を大切にした美しい楽器のメロディや、ミクスチャーなテイストも取り入れた洗練されたアレンジも彼独自の魅力のひとつ。そんな「マスカラ」は先日、「MASCARA」と表記を改め、King Gnuが新たなアレンジを施したセルフカバーがリリースされた。井口理(Vo/Key)がメインのボーカルパートを担い、King Gnuがサウンドをアレンジし直すことで、独特のスタイリッシュさを受け継ぎつつも、SixTONESの「マスカラ」とは一味違う艶っぽい雰囲気が溢れ出る仕上がりに。両作を聴くと、それぞれの持ち味の違いを感じる一方で、ボーカルに宿る艶やかさ、そのなかに潜むある種のガレージ性は共通していると感じる。異なるアーティスト同士でありながら、通ずるものがあることを深く実感したのだった。

Vaundyは9月にリリースされたNumber_iの1stフルアルバム『No.Ⅰ』に、平野紫耀ソロ楽曲として「透明になりたい」を提供している。Vaundyはさまざまなタイプの楽曲を歌うアーティストだが、「透明になりたい」では鍵盤を軸にしたサウンドと淡々と展開されていくビートが印象的だ。Vaundy自身の楽曲であれば、「タイムパラドックス」とも近い雰囲気も感じられるだろう。「透明になりたい」を聴くと、Vaundyが歌っている姿が容易に想像できるのだ。その理由は、淡々としたリズムのなかにキメを作り出し、渦のようにグルーヴを生み出すこの楽曲と、Number_iというアーティストの個性がクロスオーバーするからなのだと思う。Number_iのパフォーマンスは秀逸だ。彼らは歌もラップも高いレベルでこなすダンスボーカルグループでありながら、特定のジャンルにとどまらず、妥協せずに“いろいろな場所”に行くアーティストだ。そんなNumber_iの個性と、幅広い作風を持つVaundyのソングライティングのセンスがひとつの軸で繋がったのではないか? そう考えたくなるような聴き心地の楽曲だ。

I Don't Like Mondays.は、Snow Manに楽曲提供をしている。今年2月リリースの10thシングルの表題曲のひとつである「LOVE TRIGGER」は、アレンジも含めてI Don't Like Mondays.が手掛けており、彼ららしい洒脱なサウンドと軽快なリズムが特徴的なナンバーになっている。一方、その楽曲を歌いこなすSnow Manはアイドルらしいある種の溌剌感を持ち合わせつつも、情感豊かにこの楽曲のメロディを歌いこなしている姿が印象的だった。振り返ってみると、「LOVE TRIGGER」はI Don't Like Mondays.らしさを感じられると同時に、Snow Manらしさも際立つ仕上がりになっていることに気づかされたのだった。

このように、J-POP/J-ROCKアーティストが“男性アイドル”に楽曲を提供するケースが増えている。それは、ただ単に「提供という事象が増えている」というわけではなく、提供したアーティストが作家性や個性を発揮しつつ、結果的に提供先のアーティストの個性を引き出しているケースが特に多いのだと感じた。提供する側とされる側の相性が良いからこそ、互いの個性が際立ち、独自のケミストリーを生み出し、新たな境地へと楽曲を昇華させている。これからも、提供する側とされる側の化学反応、そしてその楽曲がどのような輝きを放つのか、引き続き注目をしていきたい。

(文=ロッキン・ライフの中の人)