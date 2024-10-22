N・フォレストvsクリスタル・パレス スタメン発表
[10.21 プレミアリーグ第8節](The City Ground)
※28:00開始
<出場メンバー>
[ノッティンガム・フォレスト]
先発
GK 26 マッツ・セルス
DF 5 ムリーロ
DF 19 アレックス・モレノ
DF 31 ニコラ・ミレンコビッチ
DF 34 オラ・アイナ
MF 8 エリオット・アンダーソン
MF 14 カラム・ハドソン・オドイ
MF 16 ニコラス・ドミンゲス
MF 21 アンソニー・エランガ
MF 22 ライアン・イエーツ
FW 11 クリス・ウッド
控え
GK 33 カルロス・ミゲル
DF 4 モラット
DF 7 ネコ・ウィリアムズ
DF 12 アンドリュー・オモバミデレ
DF 15 ハリー・トフォロ
DF 30 ウィリー・ボリー
FW 9 タイウォ・アウォニイ
FW 20 ジョタ・シルバ
FW 24 ラモン ソサ
監督
ヌーノ・エスピーリト・サント
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 6 マーク・グエヒ
DF 27 トレボ・チャロバー
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 8 ジェフェルソン・レルマ
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 12 ダニエル・ムニョス
MF 18 鎌田大地
MF 19 ウィル・ヒューズ
FW 9 エディ・エンケティア
控え
GK 31 レミ・マシューズ
DF 2 ジョエル・ウォード
DF 17 ナサニエル・クライン
DF 58 C. Kporha
MF 15 ジェフリー・シュルップ
MF 20 アダム・ウォートン
MF 64 A. Agbinone
FW 7 イスマイラ・サール
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
監督
オリバー・グラスナー
※28:00開始
<出場メンバー>
[ノッティンガム・フォレスト]
先発
GK 26 マッツ・セルス
DF 5 ムリーロ
DF 19 アレックス・モレノ
DF 31 ニコラ・ミレンコビッチ
DF 34 オラ・アイナ
MF 8 エリオット・アンダーソン
MF 14 カラム・ハドソン・オドイ
MF 16 ニコラス・ドミンゲス
MF 21 アンソニー・エランガ
MF 22 ライアン・イエーツ
控え
GK 33 カルロス・ミゲル
DF 4 モラット
DF 7 ネコ・ウィリアムズ
DF 12 アンドリュー・オモバミデレ
DF 15 ハリー・トフォロ
DF 30 ウィリー・ボリー
FW 9 タイウォ・アウォニイ
FW 20 ジョタ・シルバ
FW 24 ラモン ソサ
監督
ヌーノ・エスピーリト・サント
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 6 マーク・グエヒ
DF 27 トレボ・チャロバー
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 8 ジェフェルソン・レルマ
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 12 ダニエル・ムニョス
MF 18 鎌田大地
MF 19 ウィル・ヒューズ
FW 9 エディ・エンケティア
控え
GK 31 レミ・マシューズ
DF 2 ジョエル・ウォード
DF 17 ナサニエル・クライン
DF 58 C. Kporha
MF 15 ジェフリー・シュルップ
MF 20 アダム・ウォートン
MF 64 A. Agbinone
FW 7 イスマイラ・サール
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
監督
オリバー・グラスナー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります