[10.21 プレミアリーグ第8節](The City Ground)

※28:00開始

<出場メンバー>

[ノッティンガム・フォレスト]

先発

GK 26 マッツ・セルス

DF 5 ムリーロ

DF 19 アレックス・モレノ

DF 31 ニコラ・ミレンコビッチ

DF 34 オラ・アイナ

MF 8 エリオット・アンダーソン

MF 14 カラム・ハドソン・オドイ

MF 16 ニコラス・ドミンゲス

MF 21 アンソニー・エランガ

MF 22 ライアン・イエーツ

FW 11 クリス・ウッド

控え

GK 33 カルロス・ミゲル

DF 4 モラット

DF 7 ネコ・ウィリアムズ

DF 12 アンドリュー・オモバミデレ

DF 15 ハリー・トフォロ

DF 30 ウィリー・ボリー

FW 9 タイウォ・アウォニイ

FW 20 ジョタ・シルバ

FW 24 ラモン ソサ

監督

ヌーノ・エスピーリト・サント

[クリスタル・パレス]

先発

GK 1 ディーン・ヘンダーソン

DF 5 マクサンス・ラクロワ

DF 6 マーク・グエヒ

DF 27 トレボ・チャロバー

MF 3 タイリック・ミッチェル

MF 8 ジェフェルソン・レルマ

MF 10 エベレチ・エゼ

MF 12 ダニエル・ムニョス

MF 18 鎌田大地

MF 19 ウィル・ヒューズ

FW 9 エディ・エンケティア

控え

GK 31 レミ・マシューズ

DF 2 ジョエル・ウォード

DF 17 ナサニエル・クライン

DF 58 C. Kporha

MF 15 ジェフリー・シュルップ

MF 20 アダム・ウォートン

MF 64 A. Agbinone

FW 7 イスマイラ・サール

FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ

監督

オリバー・グラスナー

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります