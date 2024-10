10月24日 放映開始予定

コナミデジタルエンタテインメントは、Android/iOS用野球「プロ野球スピリッツA」に関する新CMを10月24日に公開する。

【大谷翔平選手 登場記念『プロ野球スピリッツA』CMメイキング&インタビュー】

10月24日よりゲーム内では大谷翔平選手が登場する「2024OBセレクションSP」が開始となる。これに合わせて公開されるCMでは、「2023 WORLD BASEBALL CLASSIC」の名シーンや、大谷選手を360度から余すとなく撮影した映像をふんだんに使用している。

「2024OBセレクションSP」では「2023 WORLD BASEBALL CLASSIC」の大谷選手が新能力となって登場。期間中に「プロスピA」へログインしたプレーヤー全員に「Aランク OB選択契約書(ワールドチャレンジャー)」が配布され、「大谷翔平(投手)」および「大谷翔平(野手)」を含むワールドチャレンジャー選手を1名を選択して獲得できる。

また、大谷選手をはじめ源田壮亮選手、髙橋宏斗選手のインタビューも公開された。

大谷翔平選手への特別インタビュー

――「2023 WORLD BASEBALL CLASSIC」で、最も印象に残っているシーン

やっぱり優勝した瞬間は、一番思い出というか、感慨深いなと印象には残っています。

――ピッチャーとして、頼りになった球種は?

スイーパーはよかったかなと。ここ2年くらい良い変化はしていたかなと思うので、制球もよかったですし、一番助かった球種ではあるのかなと思います。

――最も自信のある球種はなんでしょうか?

カウント別に変わってはくるので、全体で言ったらストレートですかね。そこが一番軸になるので、そこありきの色々付随した球種が多いかなと思いますね。

―― 「2023 WORLD BASEBALL CLASSIC」のトラウト選手への最後の決め球として、スイーパーを投げていましたが、大事な場面で一球選ぶとしたらどの球種ですか?

あの時も、カウントで真っすぐ軽めにとっているので、最後どっちもあるよね、スプリットもあるし、いろんなルートがある中で、自分がその場その場でチョイスした結果がスイーパーって感じだったので、その前に何を投げるかが、結局は重要なのかなと思います。

――最後に空振り三振を取るときに選びたい球種は?

真っすぐがベストだと思うんですけど、シチュエーション次第かなと。スイーパーでも取れるし、スプリットでも取れるし、一番投げる球種はストレートでもあるので、そこでフィニッシュできるのであれば、一番ベストかなと思いますね。

――大谷選手のツーシームはどういうイメージの曲がり方?

僕はなるべく浮力は落としたいなと思うので、浮力を落としつつ、横の変化をなるべく大きくとりつつ、かつ、球速があるっていうのがベストかな。僕が打者として、いいシンカーだなと思う形なので、僕がそう感じたものを次は投げようって感じですかね。

――2022 Series2の大谷選手の打者能力を見て、どう思いますか?

いいんじゃないですかね、分からないです。これは(能力値は)AがMAXってことですか?

――SがMAXです

SがMAX?じゃあ、(パワーは)Sでもいいんじゃないかなと(笑)守備はわからないので、全体的にはいいんじゃないですかね。

――ご自身としてはどこの能力が一番気になりますか?

パワーはSかなと思うんですけどね(笑)その他はいいんじゃないですか。スローイングとか捕球とかは正直、ピッチャー以外のポジションは、日本以降はついていないので、そこはわからないですけど、相場が分からないので、何とも言えない。

源田壮亮選手への特別インタビュー

――大谷選手のスイーパーを後ろから見た際の、ボールの凄さや大谷選手の凄さについて教えてください。

まず二刀流というところで常人じゃないなという印象をもちました。スイーパーに関しては、ほんとに壁に当たって曲がっているような。バッターボックスに、壁に当たって真横に曲がってるような印象でしたね。特に最後の決勝戦のトラウト選手から三振を奪った球なんかは、とんでもなく曲がってたので、改めてやっぱり凄いなという感想を持ちましたね。

髙橋宏斗投手への特別インタビュー

――大谷選手のスイーパーの凄さは、変化量だけでなく、リリースポイントの分かりにくさや球速にもあるのでしょうか?

そうですね。数値的にみたらやっぱり縦の変化がほとんどない、逆に浮きながらスライドしていってる球なのでスイーパーに関しては。それを簡単に40-50cm曲げれるっていうところは、大谷さんの場合は60cmぐらい曲がってるっていう風には数値的には出ているので、普通の人じゃ投げれない球だと思いますし、それに加えて100マイル超える真っ直ぐがあるっていうのは、次元の違う投球かなとは思いますね。

大谷選手

