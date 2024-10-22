ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¥Ñ¥ï¡¼SÉ¾²Á¤Ë¡ÖÃ¯¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡¡¥²¡¼¥à¤Î¿ôÃÍ¤Ë¡Ö¥Õ¥Õ¥Õ¡×¡ÄÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð
ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎCM¥á¡¼¥¥ó¥°±ÇÁü¤¬¸ø³«
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥Ê¥ß¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥²¡¼¥à¡Ö¥×¥íÌîµå¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥ÄA¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢KONAMIÌîµå¥²¡¼¥à¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬½Ð±é¤¹¤ë¿·CM¤ò24Æü¤«¤éÊü±Ç³«»Ï¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢22Æü¤«¤éÆ±¼Ò¸ø¼°YouTube¤ËCM¤Î¥á¡¼¥¥ó¥°±ÇÁü¤¬¸ø³«¡£ÂçÃ«¤¬¼«¿È¤Î¡ÈÇ½ÎÏ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤ÎÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¼¨¤¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡ÖA¤¬¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¡ÈµÕ¼èºà¡É¡£¤µ¤é¤Ë¾å¤Î¡ÖS¡×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤È¡Ö¤¸¤ã¤¢S¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¡£¥Ï¥Ï¥Ï¡ª¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¤ÏS¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ä¡Ä¥Õ¥Õ¥Õ¡£¥Ñ¥ï¡¼S¤ÏÃ¯¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡£¤Ø¡¼¡×¤È¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£¥¤¥Á¥í¡¼¤Î¥ß¡¼¥È¤¬¡ÖS¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡Ö¤Û¡¼¡Ä¡Ä¸·¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤¬¡ÖS¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ø¤Ø¤Ø¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£º£µ¨¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤Î54ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤½¤³¤Ï¾ù¤ì¤Ê¤¤¡ÈÇ½ÎÏ¡É¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£Åö½é¤Ï¡ÖA¡×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤ÎÂÇËÀ¤Ë¡ÖS¡×¤Ø¤È¡È¾åÊý½¤Àµ¡É¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤ÏÂçÃ«ÆÃÍ¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤â¼ÂÁõ¡£±ÇÁü¤Ç¤Ï¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤ä¼«¿®¤Î¤¢¤ëµå¼ï¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏºòÇ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë·è¾¡¤Ç¤Î¥È¥é¥¦¥È¤È¤ÎºÇ¸å¤ÎÂÐ·è¥·¡¼¥ó¤â¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë