SEVENTEENの最新アルバム『SPILL THE FEELS』が、初週売上41.0万枚を記録し、22日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」初登場1位を獲得。初週売上41.0万枚は自身の前作『SEVENTEEN BEST ALBUM「17 IS RIGHT HERE」』の初週売上33.3万枚を超えて海外アーティスト今年度最高初週売上を記録【※1】している。また、前作に続き、9作連続、通算13作目の1位獲得となり、海外アーティストによる「アルバム通算1位獲得作品数」【※2】歴代1位記録を自己更新した。

【※1】今年度は「2023年12月25日付」よりスタート【※2】海外アーティストにおける「アルバム通算1位獲得作品数」記録は、1位:SEVENTEEN(13作)、2位:BTS、TOMORROW X TOGETHER(10作)となる同作には、タイトル曲「LOVE, MONEY, FAME (feat. DJ Khaled)」をはじめとする新曲6曲が収録されている。SEVENTEENはワールドツアーの日本公演として11月29日の愛知・バンテリンドーム ナゴヤ公演から4都市で10公演を行う『SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN JAPAN』の開催を予定している。<クレジット:オリコン調べ(2024年10月28日付:集計期間:2024年10月14日〜10月20日)>