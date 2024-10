I Don't Like Mondays.の初となるアジアツアー<“FOCUS” ASIA TOUR>国内公演が、10月19日(土) の札幌公演より開幕した。9月をもってメジャーデビュー10周年を迎えた彼らは、今年1月には中国大陸で初のワンマン海外ツアーを開催し全公演ソールドアウト。2月にはSnow Manの10thシングル「LOVE TRIGGER」に楽曲提供し、春には本州以外13都市で<Island Tour>を開催。

EP「FOCUS」



配信日:2024年10月9日(水)リリース詳細 : https://idlms.com/news/detail.php?id=1118525ダウンロード / ストリーミング : https://idlm.lnk.to/focus「Shadow」ミュージックビデオ : https://youtu.be/JzDenVu6GcM収録内容1. Someday2. Shadow (カンテレ・フジテレビ系 月10ドラマ『モンスター』オープニング曲)3. Change4. Flower in the rain5. Sunset Girl6. Lonely Dancers7. New York, New York