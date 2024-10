【サンリオキャラクターズ ペイントフィギュア クールポップver.】開発・発売元:タカラトミーアーツ発売日:2024年10月下旬価格:1回300円サイズ:全高約30~38mm

タカラトミーアーツより、10月中旬より発売が開始されるガチャ「サンリオキャラクターズ ペイントフィギュア クールポップver.」。こちらは、ブラック衣装に身を包んだサンリオキャラクターたちをミニフィギュアで再現したものだ。

ペンキのハケを手に持ってカラフルな雰囲気の作品だが、今ブームになっているモノクロを取り入れたクールなブラック衣装にそれぞれのキャラクターたちが身を包んでいる。たくさん集めることで、ペンキを塗り合っているようなシーンも再現できるので、無くなってしまう前にコンプリートを目指そう。

ポチャッコ

「ポチャッコ」は、手には黄色いペンキのハケを持っており、頭の上のほうには紫色のペンキが付けられている。同じ色のペンキを持つバッドばつ丸やマイメロディと組み合わせることで、ペンキを塗り合っているようなシーンを再現して遊ぶことも可能だ。

クールスタイルのポチャッコが登場!

お尻が少し突き出ているところがキュートだ

耳と尻尾は衣装と比較しても黒さが増している

足の裏の肉球もしっかり再現されている

こちらのポチャッコだが、黒い衣装を着ているものの肉球や耳の黒さとは区別できるように絶妙に色が塗り分けられているところは面白い。そうしたこともあってか、それぞれのパーツもはっきりと区別することができるようになっている。

額の辺りにもペンキが付いている

片足を上げてバランスを取りながら立たせることができる

バッドばつ丸

「バッドばつ丸」が、ブラック衣装に身を包んだ姿で登場。横に寝そべった姿で飾ることが可能だ。紫色のペンキを手に持ちながら寝そべっているような姿になっており、少しだけとぼけたようにも見える表情も、なかなかかわいらしい。

横置きで飾ることが可能

ごろんと寝っ転がっているようだ

頭と衣装では同じ黒でも色合いが少し異なっている

いろんな角度から見るのはなかなか楽しい

バッドばつ丸の目の上には、青色のペンキが塗られている。ちょうどハローキティが同じ色のハケを持っているので、そちらと合わせて塗り合っているシーンを再現することができる。また、手に持っているペンキの色はポチャッコが塗られているものと同じだ。このように、色でキャラクター同士の組みあわせを楽しんでみよう!

目の上には青色のペンキが付いている

そして、手には紫色のペンキ缶が!?

ポムポムプリン

「ポムポムプリン」も、ブラック衣装を身に付けた姿で登場。ピンク色のペンキ缶を手に持ちながら、もう片方の手でペンキのハケを誇らしげに上に上げているポーズがなんとも勇ましく見える。衣装のポケット近くにはペンキが塗られており、マイメロディと組み合わせて塗りあいしているようなシーンを再現してみるのもいいだろう。

なんだか誇らしげな表情に見える

横から見ると体の大きさがよくわかる

しっぽはしっかり出ているのは面白い

手にはピンク色のペンキ缶が

ポムポムプリンが持っているペンキの色はピンクだ。同じペンキが塗られているキャラクターは誰かなと思って探してみると……ハローキティの衣装に同じような色が塗られていた。このように。キャラクター同士の組み合わせを探すのも楽しい。

ハケを持つてもかわいらしい

ポムポムプリンが持っているのはピンク色のペンキだが、服には緑色のペンキが付いている

ハローキティ

「ハローキティ」も、ブラック衣装に身を包んだ姿で登場! 頭の上にも衣装と同じ黒い帽子を被っているのだが、そちらよりもトレードマークにもなっている大きな赤いリボンの方が目立っている。

こちらのハローキティは、顔を大きく曲げて横を向いているような姿になっている。正面から見ると、キティのいつもの顔の下にしっぽが見えるようにきゅっと体を曲げたポーズになっており、これはこれでなかなかかわいらしい姿だ。

顔を真横してこちらを見ているような姿をした、ハローキティ

バランス良く自立させることができる

大きく頭を曲げているのがわかる

ポケットが付いたクール衣装

ハローキティ単体で飾っても十分すぎるほど魅力的だ。ペンキの色などを合わせて、他のキャラクターたちと一緒に並べることで、さらに賑やかな雰囲気が出てきそうである。

キティの手には青色に塗られたハケが

服にはピンク色のペンキが付けられている

マイメロディ

「マイメロディ」も、ブラック衣装に身を包んだ姿で登場。今回はブラックずきんに……とはなっておらず、頭に被っているのはいつものピンク色の姿のままだ。だが、頭に付けている大きなリボンは黒くなっている。

少しユニークなところは、他のキャラクターのように立ちポーズになっているのではなく、ひざを折り曲げて座っているような姿になっているところ。ペンキを塗り合っている最中なのになぜか行儀良く座っているようで、そのシーンを頭の中で考えると、いろんな妄想が広がっていきそうだ。

どことなくフォーマルな衣装にも見える

よく見るとひざを曲げて座っている!?

ピンク色の肉球も再現されている

絶妙なバランスで自立させることができる

マイメロディのリボンには黄色いペンキが付いてるが、ちょうどポチャッコが手にしているハケの色と同じだ。マイメロディ自信も緑色に塗られたハケを持っているが、ポムポムプリンに同じ色のペンキが付けられている。複数のキャラクターを絡めるとより複雑になっていくが、数が増えていくほど楽しそうなシーンが再現できそうだ。

頭のリボンには黄色いペンキが付けられている

手には緑色に塗られたハケを持っている

この「サンリオキャラクターズ ペイントフィギュア クールポップver.」は、10月下旬から発売が開始される。それぞれのフィギュアはサイズは小さいながらも、独特の世界観が作り広げられているため、単体で飾っておいてもかなり目立つ。しかし、5体セットで並べることでより楽しい雰囲気が楽しめそうだ。

(C) 2024 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN (L)M