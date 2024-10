【LINEスタンプ】10月21日 発売価格:120円

10月21日、まるよのかもめ氏によるマンガ「ドカ食いダイスキ! もちづきさん」よりLINEスタンプが発売された。価格は120円。

本スタンプでは「『ある』のがいけない!」、「至る…」、「おなかすいた!!!」など本作の名シーンを基にした24種が収録されている。

スタンプは24種

(C) HAKUSENSHA Ltd. All rights reserved.

(C)まるよのかもめ/白泉社